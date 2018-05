Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari - Simeone contro Pavoletti

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina per rincorrere l'Europa League, il Cagliari per un disperato tentativo salvezza. Si prospetta accesissima la sfida di domenica pomeriggio (ore 15) al Franchi che vede contrapposte due squadre ancora con obiettivi da raggiungere a soli 180' dalla chiusura dei giochi. L'atmosfera si preannuncia piuttosto calda: il Franchi se non sarà pieno poco ci manca, ma per i primi venti minuti i tifosi di casa hanno indotto un silenzio di protesta contro le diffide della Questura. I sardi, invece, arrivano in Toscana dopo un ritiro forzato a causa del pessimo momento. Sognando di fare il colpaccio.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli ha trovato il suo assetto ideale e lo riproporrà anche per l'occasione: 4-3-1-2. Linea a quattro davanti al numero uno Sportiello nella quale si dovrebbe rivedere Laurini a destra a discapito di Gaspar, con Biraghi sul fronte opposto e, dato che Vitor Hugo sembra recuperabile al massimo per la panchina, i due centrali Milenkovic e Pezzella. I tre titolarissimi Badelj, Benassi e Veretout in mediana (ma occhio a Dabo, eroe di Genova), con Saponara insidiato da Eysseric per il ruolo di trequartista dietro agli attaccanti Chiesa e Simeone.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Lopez chiede ai suoi ardore, combattività. Lo spirito che serve per rimanere in A. E nel suo 3-5-2, davanti al portiere Cragno ecco che Romagna dovrebbe tornare dal 1', assieme ad Andreolli e Ceppitelli, anche se pure Castan reclama posto. Sugli esterni Faragò a destra e Lykogiannis a sinistra. In mediana Padoin è il principale indiziato, assieme a Barella, per far da regista: l'altro fa la mezzala assieme a Ionita. Rientra, in panchina, Joao Pedro dopo la squalifica. Davanti assieme a Pavoletti favorito per una maglia da titolare Farias: cerca un riscatto dopo la Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Simeone, Chiesa. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Hristov, Vitor Hugo, Olivera, Gaspar, Dabo, Cristoforo, Eysseric, Dias, Falcinelli, Thereau. Allenatore: Stefano Pioli.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Lykogiannis; Farias, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Crosta, Pisacane, Miangué, Dessena, Deiola, Caligara, Cossu, Joao Pedro, Giannetti, Han, Sau. Allenatore: Diego Lopez.