Le probabili formazioni di Fiorentina-Chievo - Sorrentino out, c'è Seculin

Al Franchi, domenica sera, prenderà il via il campionato della Fiorentina. La compagine toscana ha infatti dovuto rinviare il suo debutto in Serie A a causa della tragedia del Ponte Morandi a Genova, che ha impedito lo svolgimento della partita in casa della Sampdoria, ed è ancora in attesa di conoscere le prime sensazioni post-mercato. Che sono state invece buone per quanto concerne il Chievo, dato che la squadra di D'Anna è uscita a testa altissima dalla prima partita contro la Juventus dell'alieno CR7: sconfitta è stata, ma di quelle rocambolesche e non causate da inefficienze clivensi. La riprova potrebbe essere proprio a Firenze.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli nel corso dell'estate ha fatto spesso intendere che la squadra giocherà con il 4-3-3. E questo vale anche per la prima. In porta debutto per il giovanissimo francese Lafont, classe '99 sul quale c'è molta curiosità. Davanti a lui Milenkovic finto terzino a destra, con Pezzella e Vitor Hugo centrali e Biraghi sull'altro fronte. In mediana pende la squalifica su Veretout: in regia dovrebbe dunque debuttare Norgaard, con accanto a lui Gerson e Benassi. Davanti assieme ai soliti noti Chiesa e Simeone né Pjaca né Mirallas dal 1', bensì Eysseric: il francese, pur in partenza, è più in forma.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Date le buone sensazioni arrivate dalla gara con la Juve, nonostante il ko, D'Anna dovrebbe limiare al minimo i cambi. Tra i pali non riesce a recuperare Sorrentino dall'infortunio al naso: pronto Seculin, cresciuto proprio nel vivaio viola. Davanti a lui linea a quattro con Cacciatore e l'altro ex di turno Tomovic sulle corsie difensive e Bani con Rossettini a fare da centrale. In mediana la solita cerniera centrale di Radovanovic, affiancato dalle mezzali di corsa Obi e Hetemaj. Davanti al centro conferma per Stepinski, in gol con i bianconeri, con Birsa e Giaccherini ad agire ai suoi lati.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. A disposizione: Dragowski, Ghidotti, Laurini, Hancko, Diks, Olivera, Ceccherini, Dabo, Edimilson, Pjaca, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli.

Chievo Verona (4-3-3): Seculin; Cacciatore, Bani, Rossettini, Tomovic; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini. A disposizione: Semper, Jaroszynski, Barba, Depaoli, Tanasijevic, Rigoni, Kiyine, Leris, Pucciarelli, Meggiorini, Djordjevic, Pellissier. Allenatore: Lorenzo D'Anna.