Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli - C'è ancora Mertens dal 1'

Può essere il crocevia della stagione: se va bene il Napoli può diventare favorito nella corsa allo scudetto, se va male la Juventus può rafforzare ancor di più la sua posizione. E ora, dopo la vittoria contro l’Inter da parte dei bianconeri, può andare solo male: vietato sbagliare. Mentre, per quanto riguarda la Fiorentina, le speranze d'Europa League ci sono ancora e allora si venderà cara la pelle. Al Franchi va in scena uno dei classici del nostro calcio, quest'anno più importante che mai. Appuntamento alle ore 18.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Subito dopo la tragica scomparsa di capitan Astori, la Fiorentina ha collezionato sei vittorie di seguito. E' così che s'è rilanciata verso l'Europa League, avvicinandosi ad Atalanta, Milan e Sampdoria. Le ultime due sconfitte consecutive, però, hanno frenato la rincorsa dei viola, adesso distanti tre punti dal settimo posto e quattro dal sesto. L'ambizione di conquistare il piazzamento in Europa c'è, Stefano Pioli sa come ingabbiare Maurizio Sarri, visto che storicamente gli ha sempre creato problemi. Il tecnico ex Inter, viste le diverse assenze, si trova di fronte a scelte quasi obbligate per ciò che concerne la formazione. Vitor Hugo s'è fermato equindi in difesa toccherà a Milenkovic scalare al centro, con Laurini che andrà ad agire da terzino destro. Recupero-lampo in mediana per Badelj. Saponara sarà invece il trequartista alle spalle di Simeone e Chiesa.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Le sliding doors, a volte, sanno sorridere. Altre no. Un gol al 90' può portare un entusiasmo mai visto prima in un ambiente. Grazie alla grande vittoria nello scontro diretto con la Juventus, il Napoli ha riaperto il campionato. C'era un solo punto di distacco tra le prime due della classe e, con i bianconeri che hanno un calendario più compicata, nel capoluogo campano ci credono tutti a quel sogno chiamato scudetto, anche se la vittoria con l’Inter di Allegri ha fatto si che arrivasse depressione. Per alimentarlo ancora, però, non si può sbagliare nessuna delle ultime quattro finali. A Firenze gli azzurri non hanno mai vinto nella gestione-Sarri, così il tecnico dovrà sfatare l'ennesimo tabù della sua stagione. E per farlo non può che affidarsi ai cosiddetti titolarissimi. L'unico ballottaggio vero è in attacco, dove l'appannato Mertens e il rientrante Milik si giocano il posto, ma il belga è ben avanti nelle gerarchie ancora. Panchina anche per Zielinski: in mediana ancora il trio Allan-Jorginho-Hamsik.

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Laurini, Milekovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. A disposizione: Cerofolini, Dragowski, Gaspar, Hristov, Maxi Olivera, Cristoforo, Ranieri, Gil Dias, Eysseric, Falcinelli, Gori, Thereau. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Chiriches, Milic, Zielinski, Diawara, Rog, Machach, Ounas, Milik, Leandrinho. Allenatore: Sarri