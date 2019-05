Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo - L'ex Babacar in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella del Franchi è la partita che chiude ufficialmente la 34^ giornata di Serie A,e si gioca domani sera alle ore 21. La Fiorentina arriva all'incontro senza più ormai velleità di classifica, e con ancora le ferite aperte dopo l'eliminazione dalle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Montella vorrà certamente provare a tornare a vincere per scacciare i cattivi pensieri, ma dovrà fare i conti con un Sassuolo che non va a Firenze in gita, dato che in caso di successo la squadra di De Zerbi sopravanzerebbe proprio i viola.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Montella deve fare i conti con lo sforzo di Coppa Italia e potrebbe operare qualche cambio. Nel suo 3-5-2 elastico confermato Lafont in porta nonostante la fatale incertezza di Bergamo, con davanti a lui Vitor Hugo che potrebbe far rifiatare Ceccherini e aggiungersi a Pezzella e Milenkovic dietro. Chiesa potrebbe essere arretrato sulla destra, con Biraghi in fascia opposta. Nel mezzo riposa Veretout, con Fernandes che torna dal 1' assieme a Dabo e Benassi, più di Gerson. Davanti qualche dubbio su Muriel, mentre si rivedrà dal 1' Simeone, partito dalla panchina in coppa.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi gode di classifica tranqulla e si presenta a Firenze senza nulla da perdere. Dovrebbe essere 4-3-3 e non 3-5-2, con il solito Consigli a difendere la porta. Davanti a lui Lirola e Rogerio sulle due fasce difensive e in mezzo a loro i due centrali difensivi: la rivelazione di queste ultime uscite Demiral e Ferrari, favorito su Peluso per rimpiazzare l'acciaccato Magnani. In mezzo out Locatelli per squalifica, c'è Magnanelli in regia e Duncan con Sensi da mezzali. Davanti l'ex Babacar favorito a ricoprire il ruolo di punta, con Berardi e Boga a partire più larghi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Fernandes, Dabo, Biraghi; Simeone, Muriel. A disposizione: Brancolini, Ghidotti, Laurini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Gerson, Veretout, Mirallas, Montiel, Graiciar, Vlahovic. Allenatore: Vincenzo Montella.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. A disposizione: Pegolo, Satalino, Adjapong, Lemos, Peluso, Sernicola, Bourabia, Djuricic, Odgaard, Di Francesco, Brignola, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.