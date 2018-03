Le probabili formazioni di Foggia-Brescia - Fari puntati su Kragl

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue la rincorsa ai play-off del Foggia, che questo pomeriggio ospiterà il Brescia allo Zaccheria. Magic moment per i pugliesi, reduci da quattro successi consecutivi: l'ultima rotonda vittoria interna contro il Carpi ha infuocato le ambizioni di promozione dei Satanelli. Sette punti nelle ultime tre gare per le Rondinelle: l'effetto del Boscaglia-bis, dopo un paio di battute d'arresto, pare aver ingranato e ha iniziato a sortire i propri effetti. I biancoblu occupano attualmente la sedicesima piazza della graduatoria, e hanno un margine di due lunghezze sulla zona play-out.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Non recupera Agazzi, out anche lo squalificato Deli. Sul binario di sinistra ci sarà Kragl, in stato di grazia e autore di una pirotecnica doppietta contro il Carpi. Probabile chance da titolare per Scaglia, che dovrebbe agire in mediana insieme ad Agnelli e Greco. Gerbo a destra, nella linea difensiva a tre dovrebbe rientrare Loiacono, reduce dalla squalifica e pronto a coadiuvare Tonucci e Camporese. In attacco spazio al solito tandem Nicastro-Mazzeo.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Noie al ginocchio per Okwonkwo, costretto al forfait. Recuperano in extremis Caracciolo e Gastaldello, in dubbio alla vigilia per fastidi muscolari. Sarà proprio l'Airone a guidare il reparto offensivo dei lombardi. Alle sue spalle Torregrossa, spalleggiato da Furlan ed Embalo. Confermato il duo Martinelli-Tonali a metà campo, Coppolaro e Curcio i due terzini. Somma e Minelli occuperanno gli ultimi due slot vacanti.

Ecco le probabili formazioni:

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Gerbo, Agnelli, Greco, Scaglia, Kragl; Nicastro, Mazzeo. A disposizione: Tarolli, Noppert, Figliomeni, Zambelli, Martinelli, Rubin, Celli, Calabresi, Ramé, Fedato, Beretta, Duhamel, Floriano. Allenatore: Giovanni Stroppa.

BRESCIA (4-2-3-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Curcio; Martinelli, Tonali; Furlan, Torregrossa, Embalo; Caracciolo. A disposizione: Pelagotti, Meccariello, Longhi, Cancellotti, Ndoj, Bisoli, Spalek, Cortesi. Allenatore: Roberto Boscaglia.