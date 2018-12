Le probabili formazioni di Foggia-Venezia - Monday Night allo Zaccheria

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Monday night allo Zaccheria tra Foggia e Venezia. Una gara già chiave per entrambe le squadre: per i rossoneri di Grassadonia un successo sarebbe vitale per continuare la risalita in classifica, mentre per i lagunari di Zenga sarebbe importante dare continuità al periodo positivo. L'anno scorso finì 2-2 con una clamorosa rimonta nei minuti finali per il Foggia firmata da Beretta e Deli. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Volpi della sezione di Arezzo

COME ARRIVA IL FOGGIA - Nessuna vittoria per i Satanelli nelle ultime cinque gare: ben quattro pareggi consecutivi, poi la sconfitta contro il Cosenza (risalente al 20 ottobre). Squalificato Agnelli, out Tonucci. Sarà 3-5-2 con Bizzarri in porta, Martinelli, Camporese e Ranieri in difesa. Gerbo e Kragl esterni in mediana con Busellato, Carraro e Deli in mezzo. In attacco spazio alla coppia Iemmello-Mazzeo.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per i veneti nelle ultime cinque gare: in particolare nove punti nelle ultime quattro partite che hanno permesso al Venezia di risalire in classifica. Squalificato Falzerano, diffidati Modolo, Domizzi e Di Mariano. Out Zennaro. Sarà 4-3-3 per i arancioneroverdi con Vicario tra i pali, Zampano e Bruscagin terzini, Domizzi e Modolo coppia di centrali. Suciu, Bentivoglio e Pinato in mezzo. Citro, Vrioni e Di Mariano confermati in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (3-5-2): Bizzarri; Martinelli, Camporese, Ranieri; Gerbo, Busellato, Carraro, Deli, Kragl; Iemmello, Mazzeo. A disposizione: Noppert, Loiacono, Boldor, Rubin, Zambelli, Ramé, Cicerelli, Rizzo, Chiaretti, Gori, Galano. Allenatore: Grassadonia.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Suciu, Bentivoglio, Pinato; Citro, Vrioni, Di Mariano. A disposizione: Lezzerini, Andelkovic, Coppolaro, Cernuto, Garofalo, Migliorelli, St. Clair, Segre, Schiavone, Marsura, Geijo, Litteri. Allenatore: Zenga.

ARBITRO: Volpi della sezione di Arezzo.