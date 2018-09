Le probabili formazioni di Frosinone-Bologna - Riscatto per entrambe

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sia il Frosinone che il Bologna cercano riscatto dopo la prima giornata di campionato molto deludente. I ciociari di Longo hanno perso 4-0 contro l'Atalanta e cercano di voltare pagina. Anche i felsinei di Inzaghi hanno motivo per cancellare l'esordio: sconfitta interna nel derby contro la SPAL. Debutto in "casa" per il Frosinone. Infatti non si giocherà al Benito Stirpe, ma al Grande Torino perché lo stadio dei ciociari è squalificato. Si gioca in campo neutro e a porte chiuse. L'ultimo precedente risale alla stagione 2015-2016: 1-0 per i laziali con la rete di Dionisi su calcio di rigore. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.30. L'arbitro è Manganiello della sezione di Pinerolo.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Obiettivo riscatto dopo le 4 sberle prese a Bergamo. Tanti nuovi arrivati, però, non sono ancora al massimo della condizione come Campbell, Ardaiz e anche Cassata. In attacco, dunque, confermata la coppia Perica, Ciano. In difesa con Salamon ci saranno Goldaniga e Capuano (ballottaggio con Krajnc). Sulle fasce, invece, spazio a Zampano e Molinaro, mentre in mezzo ci saranno Chibsah, Maiello (attenzione però a Crisetig) e Hallfredsson. Indisponibili Paganini, Gori, Dionisi, Daniel Ciofani e Vloet.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Squalificato Nagy dopo l'espulsione contro la SPAL, Inzaghi pensa a lanciare dal 1' la coppia Santander-Falcinelli. Out Palacio, il risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato in allenamento si è rivelato una lesione muscolare, fuori almeno 20 giorni. Il 3-5-2 sarà il modulo base con Gonzalez, Danilo ed Helander in difesa (attenzione però a Calabresi e De Maio). Sulle fasce spazio a Mattiello e Dijks, mentre in mezzo ci saranno Poli, Pulgar e Dzemaili. Out Donsah, Paz e Valencia. Piccola curiosità: acciufferebbe la vittoria esterna numero 250 nella A col girone unico, perché ad oggi la classifica perpetua stilata con i risultati dal 1929-1930 in poi ricorda che i felsinei sono fermi a quota 249.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano. Allenatore: Longo.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander Allenatore: F. Inzaghi

ARBITRO: Manganiello della sezione di Pinerolo.