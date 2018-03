Le probabili formazioni di Frosinone-Perugia - Esordio per Diamanti

Segui Frosinone-Perugia su TMW: dalle ore 15 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Match interessante quello tra Frosinone e Perugia, in programma oggi alle ore 15, allo stadio Stirpe, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Primo posto con l'Empoli (49) per la squadra di casa, reduce dalla vittoria contro l'Ascoli che ha eclissato la delusione per il ko col Bari. Il Perugia, invece, si ritrova al dodicesimo posto a quota 34 punti, ed è reduce dal bel successo interno contro il Palermo. L’obiettivo sarà espugnare lo Stirpe, dove nessuna squadra ha mai vinto in stagione. Dirigerà l’incontro il signor Davide Ghersini della sezione di Genova.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Sciolto il principale dubbio di formazione. Out il portiere Bardi, neppure convocato, e dunque al suo posto giocherà Vigorito. Per il resto non ci saranno grosse novità rispetto all’ultima gara contro l’Ascoli. Si andrà avanti col classico 3-4-1-2 con Ciano alle spalle della coppia Ciofani e Dionisi. In mediana Chibsah affiancherà Maiello.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Morale alto per la squadra di Breda dopo la vittoria contro il Palermo. L’entusiasmo deriva anche dal mercato dopo l’ingaggio di Diamanti, a disposizione del tecnico. L’ex Bologna potrebbe anche partire dal primo minuto. Non faranno parte dell’incontro Germoni e Bianco.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano; D. Ciofani, Dionisi. A disposizione: ALLENATORE: Longo.

PERUGIA (3-5-2): Leali; Del Prete, Volta, Magnani; Pajac, Bandinelli, Kouan, Gustafsson, Mustacchio; Cerri, Di Carmine. A disposizione: ALLENATORE: Breda.