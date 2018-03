Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana - Ciofani sfida Bocalon

Fischio d'inizio alle 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Daniel Ciofani

© foto di Federico Gaetano

Lo "Stirpe" ospita una sfida tra il Frosinone di Longo, a caccia di riscatto dopo il ko di Palermo, e la Salernitana che invece vive un momento positivo dopo i successi su Ascoli e Avellino. La trentunesima giornata del campionato di Serie B dunque mette contro due formazioni dagli obiettivi e stati d'animo differenti, pronte a contendersi tre punti pesantissimi. La partita sarà diretta dal signor Francesco Paolo Saia della sezione arbitrale di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Colella di Crotone e Vito Mastrodonato di Molfetta. Il quarto uomo invece sarà Antonio Giua di Olbia.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Tante defezioni per Moreno Longo il quale deve fare a meno non solo dell'acciaccato Crivello ma anche degli squalificati Matteo Ciofani, Terranova e Chibsah. Tra i pali possibile conferma per Vigorito mentre in attacco verrà data fiducia alla coppia D. Ciofani-Dionisi supportata da Ciano.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Assenza pesante in difesa con Schiavi squalificato dal Giudice Sportivo. Al contempo Colantuono ritrova Rossi che partirà dalla panchina; al fianco di Tuia parte favorito Mantovani mentre in mediana Signorelli potrebbe essere preferito a Ricci. In attacco vanno verso la riconferma Di Roberto, Bocalon e Sprocati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-4-1-2) : Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Maiello, Gori, Beghetto; Ciano; D. Ciofani, Dionisi. A disposizione: Bardi, Zappino, Russo, Frara, Koné, Citro, Matarese, Volpe, Besea, Soddimo. Allenatore: Moreno Longo.

SALERNITANA (4-3-3) : Radunovic; Casasola, Tuia, Mantovani, Pucino; Minala, Signorelli, Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati.A disposizione: Adamonis, Vitale, Asmah, Monaco, Popescu, Ricci, Della Rocca, Zito, Odjer, Rosina, Palombi, Rossi. Allenatore: Stefano Colantuono.