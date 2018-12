Le probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo - Un dubbio per Longo

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 15 su TMW!

Torna in campo la Serie A in questo weekend che ci riporta alla dimensione nazionale dopo gli impegni di coppa delle nostre squadre. Tra i vari match in programma c’e anche Frosinone-Sassuolo, che mette in palio punti importanti per la classifica di entrambe le squadre. Il calcio di inizio allo Stirpe è in programma alle 15 e sarà sancito dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Appena una vittoria in campionato fino ad ora per la squadra di Longo, che ha fatto meglio solo del Chievo nei principali campionati continentali. In avanti dovrebbe esserci Ciofani, che sembra in vantaggio nel ballottaggio con il giovane Pinamonti, supportato da Ciano e Campbell.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Dopo un inizio sprint, la squadra di De Zerbi ha perso un po’ di vigore e vuole approfittare di questa trasferta per recuperare un po’ di terreno e mettere in cascina punti importanti. Sensi favorito su Magnanelli a metà campo, stesso discorso per Babacar su Matri in attacco.

Probabili formazioni

Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell, Ciofani. Allenatore: Longo.

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrrari; Lirola, Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.