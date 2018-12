Le probabili formazioni di Galatasaray-Porto – Terim vuole il 3° posto

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 18.55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutto deciso, o quasi. Nella prima notte di verdetti il Galatasaray ospita il Porto per questa ultima giornata del girone D. Classifica ben delineata con portoghesi e Schalke 04 ormai agli ottavi di finale. E i turchi? La squadra guidata da Fatih Terim ha la possibilità di qualificarsi per la terza piazza, che vorrebbe dire Europa League. Il destino è tutto in mano ai padroni di casa. Non ci sono calcoli, bisogna soltanto vincere. Anche perché i lusitani non faranno di certo sconti.

COME ARRIVA IL GALATASARAY – La vittoria contro la Lokomotiv Mosca aveva fatto sognare tutto l'ambiente. Ma poi sono arrivate tre sconfitte, con zero gol messi a segno. La squadra di Terim non segna infatti dalla prima giornata, dunque bisogna risolvere più di un problema. Sono 5 le reti subite, nemmeno tante considerando la media del girone. Mancano soltanto i punti, in un match da dentro o fuori. Aziz, Gumus e Belhanda non sono disponibili, ma Terim non snaturerà il modulo. Muslera va in porta, con Linnes, Maicon, Kabak e Nagatomo a comporre il reparto difensivo. Fernando va in cabina di regia, con Donk e Ndiaye a supporto. Attacco affidato a Derdiyok, con Onyekuru sulla destra. Corsia sinistra affidata all'estro di Rodrigues, l'uomo che dovrà dare il cambio di passo a questa squadra.

COME ARRIVA IL PORTO – Le ambizioni dei lusitani sono ben chiare, andarsi a giocare gli ottavi di finale senza nessuna paura. Un girone praticamente dominato, dopo il pareggio contro lo Schalke sono arrivate quattro vittorie. Sono 12 i gol fatti, una media di due ogni partita. Ci sarà sicuramente qualche cambio, anche perché Sergio Coincecao dovrà fare a meno di Aboubakar. Militao e Otavio non sono stati convocati, mentre Jesus Corona è squalificato per via della somma di ammonizioni. Probabile il 4-3-3, con Casillas in porta. Felipe e Diogo Leite al centro della difesa, Maxi e Telles andranno a completare il reparto. Danilo, Oliver ed Herrera andranno in mediana, con Lopez unica punta. Adrian e Marega si posizioneranno sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo; Donk, Fernando, Ndiaye; Onyekuru, Derdiyok, Rodrigues.

A disposizione: Cipe, Mariano, Maicon, Bayram, Calik, Inan, Feghouli, Eren.

Allenatore: Fatih Terim

PORTO (4-3-3): Casillas; Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles; Herrera, Danilo, Óliver; Brahimi, Adrián López, Marega.

A disposizione: Diogo Costa, Chidozie, Bruno Costa, Hernâni, Jorge, André Pereira, Sérgio Oliveira, Madi Queta.

Allenatore: Sérgio Conceição