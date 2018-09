Le probabili formazioni di Genoa-Chievo - Piatek a caccia di altri gol

Calcio d'inizio: ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Genoa e Chievo si affrontano al Ferraris in una gara valevole per la 5/a giornata di campionato. Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo un turno negativo: i liguri hanno perso per 4-1 contro la Lazio, i veneti, invece, hanno dovuto soccombere in casa contro l'Udinese (0-2). Situazione, dunque, già critica per la squadra di D'Anna che deve anche scontare una penalizzazione di 3 punti (ancora è a -1). Bilancio in perfetta parità nelle ultime 10 sfide tra Chievo e Genoa con quattro vittorie per parte e due pareggi. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Pasqua della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA IL GENOA - Una sconfitta cocente che ha messo a nudo i limit della difesa, ma ha confermato la grandezza di Piatek, rivelazione della stagione e la vivacità di Kouamé che saranno in campo dal 1' per cercare i tre punti. Tempo di riscatto, dunque, per Ballardini, intenzionato a fare qualche cambio rispetto alla gara di domenica: 3-4-1-2 per i rossoblu con Radu in porta, Biraschi, Spolli e Gunter in difesa, Pereira e Criscito esterni con Romulo e Hiljemark in mezzo. Pandev alle spalle di Kouamé e Piatek. Indisponibili Lopez e Lapadula. Il Genoa ha vinto solamente due delle ultime otto sfide casalinghe con il Chievo in Serie A (1 pareggio e 5 sconfitte), parziale nel quale i veneti hanno sempre trovato il gol. Piatek ha segnato in tutte le prime quattro giornate di campionato: potrebbe diventare il primo giocatore della storia del Genoa ad andare a bersaglio in tutte le prime cinque partite di A della stagione.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Già un match da non sbagliare per i clivensi per non smuovere la classifica e avvicinarsi al Frosinone e alle altre pericolanti. Manca ancora la vittoria e contro il Genoa, D'Anna conferma il modulo visto in altre gare: sarà 4-3-1-2 con Sorrentino tra i pali, Cacciatore e Barba terzini con Tomovic e Rossettini centrali. Hetemaj, Radovanoivc e Rigoni a centrocampo, Giaccherini trequartista con Stepinski e Meggiorini coppia d'attacco. Scalpitano anche Depaoli, Obi e Pucciarelli. Out Djordjevic, Cesar e Bani. Il Chievo è rimasto a secco di gol in due delle ultime tre gare disputate in Serie A: tante quante nelle precedenti 13. Nemmeno un successo per il Chievo nelle prime cinque giornate di campionato: ai veneti era accaduto solo una volta nella loro storia in A, nel 2006/07, l’anno dell’unica retrocessione in B.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Gunter; Pereira, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Kouamé, Piatek. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Zukanovic, Lakicevic, Lazovic, Rolon, Sandro, Omeonga, Bessa, Mazzitelli, Medeiros, Allenatore: Ballardini

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. A disposizione: Semper, Seculin, Tanasijevic, Obi, Depaoli, Kiyine, Leris, Pucciarelli, Pellissier, Birsa. Allenatore: D'Anna

ARBITRO: Pasqua della sezione di Tivoli.