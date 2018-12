Le probabili formazioni di Genoa-Spal - Esordio per Prandelli

© foto di Federico De Luca

Ancora sotto choc per l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Virtus Entella con conseguente esonero di Ivan Juric e l'approdo di Cesare Prandelli, il Genoa prova a ripartire. I liguri affrontano in casa la SPAL, reduce dal pareggio interno contro l'Empoli. Per il Genoa è l'occasione per tornare alla vittoria dopo un periodo difficile, contrassegnato solo da sconfitte e pareggi (l'ultima vittoria risale al periodo con Ballardini, 1-2 con il Frosinone). Dall'altro lato c'è la SPAL, che non vince dal 20 ottobre (0-2 alla Roma) e poi ha infilato 2 pareggi e 1 sconfitta (contro la Juventus). Genoa e SPAL si sono affrontate 20 volte in Serie A: cinque successi per i liguri, contro i sette estensi (otto pareggi). Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Pasqua della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA IL GENOA - L'esonero di Juric, l'arrivo di Prandelli a due giorni dalla gara. Probabile, dunque, che l'ex c.t. dell'Italia cambi poco o nulla dell'impostazione tattica della squadra. Si riparte dal 3-5-2 con la coppia Kouamé-Piatek in attacco. Il polacco ha fatto bene in Coppa Italia con una doppietta su rigore e spera di tornare a segnare anche in campionato. Squalificati Bessa e Romulo, out Spolli. Il Genoa non vince in Serie A dal 30 settembre: da allora per i rossoblu tre pareggi e cinque sconfitte - non arrivano a nove gare di fila senza successi da febbraio 2017. Dopo tre successi casalinghi consecutivi, il Genoa non ha vinto nessuna delle quattro più recenti gare interne di questa Serie A (2 pareggi e 2 sconfitte), parziale in cui ha sempre sia subito che segnato almeno un gol.

COME ARRIVA LA SPAL - La SPAL ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di campionato (2 pareggi e 3 sconfitte) - solo nel 1960 ha incassato due o più reti per sei gare di fila in Serie A. Jasmin Kurtic, doppietta con la SPAL nell’ultima giornata di campionato, ha nel Genoa la sua vittima preferita in Serie A: tre gol, tra cui la sua prima marcatura multipla nella competizione (doppietta nell’ottobre 2016 con la maglia dell’Atalanta). Squalificato Cionek, indisponibile Thiam. Sarà 3-5-2 anche per gli estensi con Antenucci e Petagna coppia d'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2) Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Gunter, Hiljemark, Sandro, Omeonga, Lazovic; Kouamé, Piatek. A disposizione: Russo, Vodisek, Zukanovic, Spolli, Lisandro Lopez, Pereira, Lakicevic, Mazzitelli, Veloso, Medeiros, Pandev, Lapadula, Favilli. Allenatore: Prandelli

SPAL (3-5-2) Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Fares, Petagna, Antenucci. A disposizione: Milinkovic-Savic, Poluzzi, Djourou, Dickmann, Vitale, Viviani, Valdifiori, Valoti, Costa, Everton Luiz, Moncini, Floccari, Paloschi. Allenatore: Semplici.

ARBITRO: Pasqua della sezione di Tivoli