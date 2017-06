Le probabili formazioni di Germania-Camerun - Tedeschi vicini alla semifinale

Fischio d'inizio alle ore 17.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra la Germania e la semifinale di Confederations Cup c'è il Camerun. I Campioni del Mondo sono vicinissimi alla qualificazione alla fase finale della manifestazione, mentre i Campioni d'Africa devono vincere per avere chance di proseguire il proprio cammino nel torneo. Impresa difficile per i "Leoni Indomabili" che andrebbero in semifinale con il successo sui tedeschi e la vittoria o il pari del Cile contro l'Australia. I tedeschi hanno vinto la gara d'esordio contro l'Australia (2-3) e pareggiato (1-1) quella contro il Cile. I camerunensi, invece, hanno perso contro il Cile (0-2) e pareggiato con l'Australia (1-1). Si gioca a Sochi, calcio d'inizio fissato per le ore 18.00

COME ARRIVA LA GERMANIA - Sarà 4-5-1 per la Germania con Ter Stegen in porta, Kimmich, Rudiger, Mustafi ed Hector in difesa. Sule, Stindl, Rudy, Goretzka e Draxler a centrocampo. Wagner unica punta.

COME ARRIVA IL CAMERUN - 4-4-3 per il Camerun con Ondoa in porta, Mabouka, Ngadeu-Ngadjui, Teikeu e Fai in difesa. Siani, Zambo Anguissa e Djoum in mezzo. Bassogog, Aboubakar e Moukandjo in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GERMANIA (4-5-1): Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Mustafi, Hector; Sule, stindl, Rudy, Goretzka, Draxler; Wagner. C.T. Loew

CAMERUN (4-3-3): Ondoa; Mabouka, Ngadeu-Ngadjui, Teikeu, Fai; Siani, Zambo Anguissa, Djoum; Bassogog, Aboubakar, Moukandjo. C.T. Broos