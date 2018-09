Le probabili formazioni di Germania-Francia - Esordio in Nations League

Fischio di inizio alle ore 20.45. Live testuale, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Non una sfida qualunque. Germania-Francia rappresenta l'esordio migliore per la nuova Nations League, la competizione internazionale voluta dalla Uefa che per cominciare vedrà affrontarsi le ultime due nazionali campioni del Mondo. I tedeschi del confermato ct Loew vogliono dimenticare un Mondiale deludente e le scorie che si è trascinato per tutta l'estate, incapaci di ripetere il successo di quattro anni fa e pronti al rinnovamento. I francesi iridati intendono far vedere che Russia 2018 è stata soltanto l'inizio, la generazione cresciuta da Deschamps deve piuttosto scampare il pericolo di sentirsi appagata. Teatro importante l'Allianz Arena di Monaco di Baviera, fischio di inizio alle ore 20.45 per la prima partita della Lega A Gruppo 1, nel quale c'è anche l'Olanda.

COME ARRIVA LA GERMANIA - Dopo l'esperienza russa c'è bisogno di novità e certezze, per questo Loew ha intenzione di cambiare gradualmente il sistema di gioco (guardando al Bayern Monaco di Kovac) e tanti interpreti, puntando sui giovani dell'Under 21 che nel 2017 hanno vinto Europei e Confederations Cup. Per adesso il ct tedesco potrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Boateng e Hummels al centro della difesa, Kimmich e Schulz sulle fasce. Davanti la retroguardia dovrebbero esserci Kross e Goretzka, mentre sulla linea della trequarti un Muller in grande spolvero, Reus e Brandt. L'unico terminale offensivo sarebbe Werner, al quale il commissario tecnico vorrebbe dare fiducia. Così come a Sané, il grande escluso da Russia 2018. Fuori invece Khedira ed Emre Can.

COME ARRIVA LA FRANCIA - Una delle nazionali con l'età media più bassa dell'intera competizione, meno di due mesi fa ha festeggiato la vittoria in Coppa del Mondo. I francesi hanno ben poco da cambiare, soprattutto tra i protagonisti. Deschamps rinuncia a Lloris per infortunio e convoca Lecomte, comunque in porta dovrebbe esserci Areola. L'assetto tattico non verrà cambiato, con Varane e Umtiti al centro della difesa, Hernandez e Pavard sulla corsie esterne: resta in ballottaggio per una maglia da titolare Mendy. Occhi puntati su Pogba a centrocampo, dopo gli screzi con Mourinho e le prestazioni opache con il Manchester United, Matuidi e Kanté completano il reparto. Giroud dovrebbe guidare l'attacco blues, supportato dalle due frecce Griezmann e Mbappé.

PROBABILI FORMAZIONI:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Schulz; Kroos, Goretzka; Müller, Reus, Brandt; Werner. A disp. Ter Stegen, Ginter, Kehrer, Rudiger, Sule, Tah, Draxler, Gundogan, Havertz, Petersen, Sane. Allenatore: Joachim Loew

FRANCIA (4-3-3): Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Hernández; Kanté, Pogba, Matuidi; Griezmann, Giroud, Mbappé. A disp. Costil, Lecomte, Kimpembe, Mendy, Rami, Sidibe, Tolisso, Nzonzi, Dembele, Fekir, Lemar, Thauvin. Allenatore: Didier Deschamps.