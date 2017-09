Le probabili formazioni di Germania-Norvegia - Khedira dal 1', out Gomez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'obiettivo è otto su otto, quella di Low è un'armata vincente incredibile che sta mandando al tappetto qualunque avversario incontri sulla propria strada. La Germania arriva alla Mercedes Benz Arena con ben sette vittorie in sette gare del Gruppo C di qualificazione ai prossimi Mondiali, punteggio pieno e nessun vero rivale sul suo cammino. I tedeschi vogliono proseguire il loro trionfale girone per arrivare da grande protagonista alla rassegna russa della prossima estate. Di contro una Norvegia che non ha ormai nulla da chiedere visti i soli sette punti conquistati ed una distanza abbastanza ampia dal secondo posto occupato dall'Irlanda del Nord. Appuntamento rimandato ormai per la nazionale guidata dall'esperto Lars Lagerback.

COME ARRIVA LA GERMANIA - Low lancia dal primo minuto Sami Khedira, il centrocampista della Juventus ha annunciato la sua presenza in campo al fianco di Toni Kroos dopo i problemi fisici accusati negli scorsi giorni. 3-4-3 con Rudiger, Sule e Hummels mentre in avanti la conferma del bomber del Lipsia Timo Werner con Mesut Ozil e Thomas Muller.

COME ARRIVA LA NORVEGIA - Lars Lagerback si affida al solito 4-4-2 per provare a limitare il potenziale offensivo dei tedeschi. In campo da titolare Aleesami, il terzino del Palermo si schiera a sinistra mentre sulla destra spazio a Svensson. Probabile panchina in attacco per Solorth lasciando spazio a King con Tarik Elyounoussi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GERMANIA (3-4-3): ter Stegen; Rudiger, Sule, Hummels; Kimmich, Khedira, Kroos, Hector; Ozil, Muller, Werner. Allenatore: J.Low.

NORVEGIA (4-4-2): Jarstein; Svensson, Nordtveit, Skjelvik, Aleesami; Johansen, Berge, Elyounoussi M., Moller; King, T.Elyonoussi. Allenatore: L.Lagerback.