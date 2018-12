Le probabili formazioni di Germania-Olanda - Tedeschi per l'onore

© foto di Imago/Image Sport

Germania e Olanda scendono in campo in una classica sfida del calcio europeo. All'Auf Schalke Arena di Gelsenkirchen le due nazionali si affontano per la 6/a giornata della Nations League. I tedeschi sono ultimi con 1 punto e già retrocessi in B, gli olandesi, invece, con 6 punti, possono strappare, in caso di vittoria, il pass per la Final Four di giugno superando la Francia. Sono 42 i precedenti tra le due squadre: i tedeschi hanno vinto 15 gare. I pareggi sono stati 15, mentre le vittorie degli olandesi sono 11. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

COME ARRIVA LA GERMANIA - I tedeschi sono reduci da una vittoria contro la Russia in amichevole e da due sconfitte di fila in Nations League con Olanda e Francia. La nazionale di Low proverà a chiudere con onore la competizione. 3-4-3 con Ginter, Hummels e Sule in difesa. Kehrer e Schulz esterni, Kroos e Kimmich in mezzo. Attacco formato da Gnabry, Werner e Sané.

COME ARRIVA L'OLANDA - Gli olandesi sognano le Final Four, ma serve vincere contro la Germania. La selezione allenata da Koeman è reduce da due vittorie in Nations League con Francia e Germania e dal pari in amichevole contro il Belgio. Sarà 4-3-3 con Cillessen in porta, Dumfries e Bilnd terzini, Van Dijk e De Ligt in mezzo. De Jong, Wijnaldum e De Roon in mediana, tridente offensivo formato da Bergwijn, Depay e Babel.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Süle; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Gnabry, Werner, Sané. C.T. Loew

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; F. De Jong, Wijnaldum, De Roon; Bergwijn, Depay, Babel. C.T. Koeman.

ARBITRO: Haţegan (Romania)