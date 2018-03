Le probabili formazioni di Hellas-Chievo - Dubbi di modulo per Maran

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un derby è pur sempre un derby. Soprattutto dalle parti di Verona. Hellas e Chievo si sfidano nella ventottesima giornata di serie A. Gli scaligeri devono assolutamente trovare la vittoria, per poter risalire la classifica. Anche i clivensi devono assolutamente vincere, altrimenti si rischia troppo. E le dirette concorrenti sono tutte vicinissime.

COME ARRIVA L’HELLAS – La vittoria contro il Torino ha rilanciato le speranze, ma ovviamente sarà durissima imporsi in un derby, dove tutto può succedere. Romulo sarà squalificato, Valoti e Cerci hanno svolto un lavoro differenziato. Il modulo dovrebbe essere sempre il 4-4-2, con Nicolas in porta. Nessun dubbio in difesa: la linea verrà formata da Ferrari A., Caracciolo, Vukovic e Fares. Dubbi a centrocampo, con Verde e Buchel favoriti rispetto a Aarons e Fossati. Calvano e Matos dovrebbero andare a completare il reparto. Petkovic e Kean saranno i due attaccanti.

COME IL CHIEVO – Una vittoria in cinque gare è un risultato misero se si vuole arrivare alla salvezza sicura. Servono risultati proprio in un match importantissimo. Inglese è pienamente recuperato, Giaccherini potrebbe partire dalla panchina. Tutti a disposizione per Maran, dubbi soltanto per il modulo da utilizzare. Si va verso il 4-3-1-2, con Sorrentino in porta. Difesa a quattro composta da Cacciatore, Dainelli, Bani e Gobbi, con Radovanovic vertice basso. Hetemaj e Castro andranno molto probabilmente a supporto. Birsa va dietro le punte, con Meggiorini e Inglese in attacco. In caso di due trequartisti, Giaccherini partirà dal primo minuto al posto di Meggiorini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari A., Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde, Buchel, Calvano, Matos; Petkovic, Kean. A disposizione: Silvestri, Heurtaux, Bearzotti, Souprayen, Boldor, Felicios, Bianchetti, Zuculini F., Aarons, Fossati, Laner, Lee. Allenatore: Fabio Pecchia.

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Jaroszynski, Dainelli, Cesar, Depaoli, Tomovic, Rigoni, Gaudino, Giaccherini, Bastien, Stepinski, Pucciarelli, Pellissier. Allenatore: Rolando Maran.