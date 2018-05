Le probabili formazioni di Hellas-Udinese - Bianconeri a caccia di punti salvezza

Fischio d'inizio domani pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida salvezza al Bentegodi, più per gli ospiti che per i padroni di casa. L’Hellas Verona, ormai retrocesso in serie B, accoglie l’Udinese. I bianconeri hanno una sola missione: vincere e cercare di salvarsi. I friulani sono a quota 34, la sconfitta contro l’Inter ha complicato i piani. Ma ora è il momento di fare punti.

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA – Troppe sconfitte, una stagione davvero particolare per gli scaligeri. Ora bisogna chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Valoti e Kean sono indisponibili per via dei guai fisici. Nicolas va in porta, con Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Fares in difesa. Calvano e Danzi si giocano un posto in mezzo al campo, con il primo favorito. Romulo e Zuculini andranno a supporto. Verde si gioca un posto con Lee, Matos e Cerci completeranno il reparto.

COME ARRIVA L’UDINESE – Igor Tudor ha una sola missione: vincere. Servono assolutamente i tre punti in un match che può nascondere tantissime insidie. Fofana è squalificato, Angella ha problemi al polpaccio sinistro. Bizzarri va in porta, Stryger-Larsen, Danilo e Samir andranno a comporre il reparto difensivo. Widmer e Zampano si giocano un posto sulla corsia destra, Adnan si posizionerà sulla sinistra. Il centrocampo sembra quasi fatto: Balic, Behrami e Jankto andranno a gestire le operazioni in mezzo al campo. De Paul si muoverà sulla trequarti, con Lasagna unica punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Calvano, Zuculini; Verde, Cerci, Matos. A disposizione: Silvestri, Heurtaux, Bearzotti, Souprayen, Felicioli, Boldor, Fossati, Danzi, Aarons, Buchel, Lee, Petkovic. Allenatore: Fabio Pecchia.

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger-Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Lasagna. A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Pezzella, Nuytinck, barak, Ingelsson, Pontisso, Hallfredsson, Perica, Maxi Lopez. Allenatore: Igor Tudor.