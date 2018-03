Le probabili formazioni di Hellas Verona-Torino - Pochi dubbi per Mazzarri

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Ultima chiamata per il Verona. Ma anche ultima chiamata per l’Europa in casa Torino. Match importantissimo per quanto riguarda i granata e gli scaligeri, che devono in ogni modo trovare punti. I padroni di casa devono assolutamente fare risultato per mettere pressione alla Spal, gli uomini di Mazzarri vogliono in tutti i modi cancellare il derby.

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA – Tre sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque. Non è affatto un bel momento per i gialloblù, che devono assolutamente ripartire da zero. Non sarà una partita facile, anche perché gli ospiti sanno esprimere un buon calcio. Pecchia recupera Ferrari, ma lascia a casa Buchel ed Heurtaux. Confermato il 4-3-3, con Nicolas in porta. Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Fares andranno a comporre la linea difensiva. Calvano sarà il vertice basso del centrocampo, con Romulo e Valoti a supporto. In attacco Petkovic, con Matos e Kean ai lati.

COME ARRIVA IL TORINO – La sconfitta nel derby brucia ancora, ma gli uomini di Mazzarri vogliono provare a cancellare questo momento. I risultati positivi rimangono, ma ovviamente i tre punti potrebbero riportare i granata in corsa per l’Europa League. Edera, Molinaro e Bonifazi sono rimasti fuori dalla lista dei convocati: l’esterno sinistro ritornerà ad inizio aprile. In porta confermato Sirigu, con De Silvestri, N’Koulou, Burdisso e Ansaldi sulla linea difensiva. Obi e Baselli andranno a supporto di Rincon, mentre Belotti è confermato come prima punta. Niang sulla sinistra, Iago Falqué sulla destra: probabile l’ennesima esclusione di Ljajic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari A., Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Calvano, Valoti; Matos, Petkovic, Kean. A disposizione: Coppola, Silvestr, Boldor, Felicioli, Souprayen, Fossati, Laner, Zuculini, Aarons, Bearzotti, Buxton, Lee, Verde. Allenatore: Fabio Pecchia.

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Ansaldi; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Niang. A disposizione: Ichazo, Milinkovic-Savic, Barreca, Lyanco, Moretti, Acquah, Valdifiori, Berenguer, Ljajic.Allenatore: Walter Mazzarri.