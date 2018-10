Le probabili formazioni di Hoffenheim-Man City - Pep sceglie Aguero

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Torna la Champions League, pronta a regalarci tante sfide interessanti. Una di queste è quella tra Hoffenheim e Manchester City, per un match inedito visto che le due compagini non si sono mai incrociate. I tedeschi non vivono un avvio di stagione particolarmente esaltante, mentre gli inglesi viaggiano a vele spiegate in vetta alla classifica di Premier League, e sono concentrati per provare anche l’assalto alla Champions. Di fatto, la squadra di Guardiola è tra le prime indiziate per la vittoria finale della coppa ma il cammino in Europa passa per la Germania, a Sinsheim i tre punti sono essenziali per i citizens anche se l’Hoffenheim venderà cara la pelle.

COME ARRIVA L’HOFFENHEIM - Come detto poco sopra, i tedeschi non hanno avuto un positivo inizio di stagione: con sole due vittorie nelle prime sette gare ufficiali, i tedeschi hanno bisogno di dare una sterzata alla propria galoppata. La prima in Champions ha visto i tedeschi pareggiare in Ucraina in casa dello Shakhtar Donetsk, e gli equilibri nel girone F sono tutti da definire. Il 3-4-3 dovrebbe essere il modulo scelto Nagelsmann, con Joelinton, Kramaric e Szalai a comporre il trio offensivo.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - Se in campionato i ragazzi di Guardiola viaggiano senza freni, con il primo posto in classifica in compagnia del Liverpool, in Champions la storia è ben diversa: la prima sfida ha visto i citizens cadere clamorosamente in casa contro il Lione. Un avvio disastroso per gli inglesi, che ora dovranno obbligatoriamente portare a casa il risultato per tenere alte le speranze di qualificazione. Niente scuse, dunque, per il City che dovrà espugnare Sinsheim e conquistare la prima vittoria europea. Oltre alla defezioni note come Mendy, De Bruyne e Mangala, Guardiola proporrà 4-3-3 che vedrà il tridente offensivo stellare composto da Sterling, Aguero e Sanè. Scalpita Gabriel Jesus che, però, dovrebbe partire dalla panchina. Kompany dovrebbe ritrovare spazio nelle retrovie, vincendo il ballottaggio con Laporte utilizzato da Guardiola già in campionato.

Le probabili formazioni

HOFFENHEIM(3-4-3): Baumann; Akpoguma, Vogt, Bicakcic; Rupp, Zuber, Grillitsch, Kaderabek; Joelinton, Kramaric, Szalai. A disposizione: Kobel, Brenet, Zuber, Grifo, Demirbay, Nelson. Allenatore: Nagelsmann

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Delph; David Silva, Fernandinho, Gundogan; Sterling, Aguero, Sanè. A disposizione:Muric, Danilo, Laporte, Stones, Foden, Mahrez, Gabriel Jesus. Allenatore Guardiola