Le probabili formazioni di Hoffenheim-Shakhtar - Nagelsmann si affida a Joelinton-Belfodil

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Dentro o fuori tra Hoffenheim e Shakhtar Donetsk. La sfida di stasera decreterà chi tra le due, almeno potrà giocare le proprie carte europee in Europa League, ovemai Manchester City e Lione dovessero confermare primo e secondo posto. I tedeschi, tra l’altro, nutrono ancora speranze per il secondo posto, anche se molto dipenderà dall’altra sfida del girone. All’andata lo scontro tra le due compagini finì 2-2, ed entrambe sono ancora alla ricerca del primo successo in Champions League.

COME ARRIVA L’HOFFENHEIM - Stagione al momento altalenante per i ragazzi di Nagelsmann, che nelle ultime otto partite hanno racimolato 4 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. Al momento la posizione occupata dall’Hoffenheim in Bundesliga permette di poter correre per un prossimo posizionamento europeo, ma c’è da ritrovare fin da subito la vittoria dopo il pareggio in campionato contro l’Hertha Berlino. Spazio, dunque, al 3-5-2 con Joelinton e Belfodil che comporranno il duo d’attacco che proverà a scardinare la difesa avversaria.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR DONETSK - In campionato la squadra di Lucescu sta volando praticamente senza ostacoli, con ben 41 punti e +8 sulla seconda in classifica (Oleksandria). Ultime due uscite europee, invece, tremendamente negative per gli ucraini, con due sconfitte consecutive contro il Manchester City e ben 9 gol subiti e zero realizzati. Lucescu si affiderà, dunque, al 4-2-3-1 che vedrà la linea dei trequartisti composta da Wellington, Alan Patrick e Taison, che accompagneranno Junior Moraes come unica punta.

Le probabili formazioni

Hoffenheim (3-5-2): Baumann; Akpoguma, Vogt, Bičakčić; Brenet, Demirbay, Schulz, Grifo, Kramarić; Joelinton, Belfodil.A disposizione: Kobel, Akpoguma, Nordtveit, Nelson, Szalai. Allenatore: Nagelsmann.

Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Danchenko, Khocholava, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Wellington Nem, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes. A disposizione: Shevchenko, Butko, Khocholava, Dentinho, Kayode. Allenatore: Fonseca.