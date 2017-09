Le probabili formazioni di Inghilterra-Slovacchia - Southgate riconferma tutti

Un match fondamentale, una partita da vincere. In una cornice fenomenale per una sfida importantissima per andare direttamente al mondiale. L’Inghilterra sfida la Slovacchia a Wembley: la squadra di Southgate vuole vincere per mantenere il primato. Diciassette punti al momento non sono sufficienti, anche perché la Slovacchia è a quota 15 punti: serve un miracolo, ma tutto può succedere. Nel match di andata ci pensò Lallana a decidere il match con un goal allo scadere. Ma a Wembley sarà tutto diverso.

Il match tra Inghilterra e Slovacchia, che potrete seguire su Tuttomercatoweb dalle ore 19.45, è stata affidato a Clément Turpin, fischietto francese. Per il trentacinquenne transalpino sarà l’ottava partita di qualificazione.

COME ARRIVA L’INGHILTERRA – Nello scorso match gli inglesi hanno vinto agevolmente per 4-0 contro Malta. Tre punti importantissimi, che aiutano la squadra di Gareth Southgate in vista della qualificazione diretta al mondiale. Probabile una riconferma degli undici che hanno giocato contro Malta. Hart andrà in porta, mentre Jones e Cahill andranno al centro della difesa. Bertrand e Walker andranno a completare il reparto. Alli andrà a centrocampo, con Henderson e Livermore ai lati. Sterling e Oxlade-Chamberlain andranno a supporto di Harry Kane.

COME ARRIVA LA SLOVACCHIA – Tre punti importanti nel match contro la Slovenia. Il goal decisivo di Nemec proietta gli slovacchi in seconda posizione e con la possibilità di insediare proprio gli inglesi. Anche Kovac potrebbe riproporre il 4-1-4-1 visto in campo nella scorsa partita: Dúbravka in porta, con Gyömbér e Škriniar come difensori centrali. Hubočan e Pekarík andranno sulle corsie esterne. Lobotka va a centrocampo, mentre Weiss e Mak andranno sulle fasce. Kucka e Hamšík agiranno sulla trequarti, con Nemec unica punta.

La probabili formazioni

Inghilterra (4-3-2-1): Hart; Bertrand, Jones, Cahill, Walker; Henderson, Alli, Livermore; Oxlade-Chamberlain, Sterling; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

Slovacchia (4-1-4-1): Dúbravka; Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hubočan; Lobotka; Mak, Kucka, Hamšík, Weiss; Nemec. Allenatore: Ján Kozák