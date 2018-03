Le probabili formazioni di Inter-Benevento - Eder in vantaggio su Icardi

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 20.45 su TMW!

Le ambizioni sono diverse, ma la necessità di punti c'è da entrambi i lati. In questa ventiseiesima giornata di Serie A si affronteranno Inter e Benevento, in campo questa sera nell'anticipo delle 20.45. Il blasone, per una volta, sarà messo da parte: c'è una partita da affrontare al meglio, con umiltà per i padroni di casa e voglia di far bene per gli ospiti. Appuntamento stasera allo stadio Meazza.

COME ARRIVA L'INTER - Il periodo è tutt'altro che positivo. Dopo aver perso sul campo del Genoa sette giorni fa, l'Inter è scivolata al quinto posto, perdendo due posizioni in favore di Roma e Lazio. L'obiettivo, si sa, è la Champions League e per raggiungerla occorre un cambio di marcia. E sei punti nelle ultime cinque partite è un bottino troppo misero per chi vuole stare lassù. Luciano Spalletti si appresta a sfidare l'ultima della classe e si avvicina al match con un rebus legato a Mauro Icardi. "E' da valutare", ha detto il tecnico di Certaldo ieri in conferenza stampa. La sensazione è che possa esserci prudenza, in vista poi del derby, quindi l'argentino dovrebbe partire dalla panchina, con Eder dal primo minuto. Recuperato a tempo di record Miranda, che è stato convocato ma non partirà dall'inizio: titolari Ranocchia e Skriniar. Dubbio Rafinha, in ballottaggio con Gagliardini: con l'ex Barcellona Borja Valero dovrebbe scalare in mediana. Ok anche Perisic, in dubbio ad inizio settimana.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - La vittoria conquistata quasi all'ultimo minuto contro il Crotone la scorsa settimana ha dato una iniezione di fiducia niente male in vista di queste ultime tredici giornate di campionato. Adesso la zona-salvezza dista meno, ancora undici punti, ma l'impresa resta comunque difficilissima. Il Benevento si presenterà per la prima volta a San Siro con un po' di emozione di fronte a questo palcoscenico, ma con la sensazione di poter approfittare dei problemi presenti in casa Inter. Per quanto riguarda la formazione, Roberto De Zerbi non avrà a disposizione D'Alessandro, ma ha recuperato Guilherme, che dovrebbe anche partire titolare. Presente tra i convocati anche Cataldi, che partirà dall'inizio con Sandro e Viola in mediana. In difesa ballottaggio tra Sagna e Venuti, con il francese in vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, D'Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Candreva, Rafinha, Perisic; Eder. A disposizione: Padelli, Lisandro Lopez, Santon, Dalbert, Miranda, Gagliardini, Brozovic, Karamoh, Eder, Pinamonti. Allenatore: Spalletti

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Sandro, Cataldi, Viola; Guilherme, Coda, Brignola. A disposizione: Brignoli, Gyamfi, Venuti, Costa, Billong, Del Pinto, Memushaj, Djuricic, Iemmello, Diabaté, Lombardi, Parigini. Allenatore: De Zerbi