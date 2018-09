Le probabili formazioni di Inter-Cagliari - Spalletti a caccia del tris di vittorie

Segui Inter-Cagliari su TMW: live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due vittorie consecutive contro tre gare senza successi. Questa la fotografia attuale di Inter e Cagliari, in campo questa sera, alle ore 20.30, per l'anticipo della settima giornata di campionato. Momento positivo per i nerazzurri che hanno ottenuto sei punti ritrovando anche le reti (una, in realtà) di Mauro Icardi. Il club sardo, invece, non vince da tre turni e nell'ultimo match, di mercoledì corso, ha pareggiato per zero a zero contro la Sampdoria. Arbitrerà l'incontro di San Siro il signor Massa di Imperia.

COME ARRIVA L'INTER - Morale alto per la formazione nerazzurra, che s'è ritrovata in campionato e, pur concentrandosi sul Cagliari, attende anche il prossimo incontro di Champions League. Gran parte delle scelte di formazione per questa sera saranno legate anche alla sfida di mercoledì contro il Psv. Unico indisponibile, per Spalletti, il croato Vrsaljko. Possibile turno di riposo per Candreva con Politano dal primo minuto e anche per Asamoah, con Dalbert che scalpita. L'allenatore ha parlato di una possibile chance per Lautaro che, però, difficilmente partirà da titolare.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - La formazione allenata da Maran vuole ritrovare la vittoria, pur consapevole delle difficoltà della sfida di oggi. Per l'occasione il tecnico ex Chievo non recupera Ceppitelli e Lykogiannis, neppure convocati, mentre c'è il dubbio in difesa tra Pisacane e Romagna al fianco di Klavan. Ionita potrebbe essere favoirto su Joao Pedro nel ruolo di trequartista. Inamovibile in mediana Barella, oggetto del desiderio proprio della formazione nerazzurra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A DISPOSIZIONE: Padelli, Berni, Skriniar, Asamoah, Ranocchia, Borja Valero, Vecino, Candreva, Keita, Joao Mario, Lautaro Martinez. ALLENATORE: Spalletti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti. A DISPOSIZIONE: Daga, Aresti, Faragò, Pajac, Romagna, Andreolli, Cigarini, Dessena, Ionita, Cerri, Sau. ALLENATORE: Maran.