Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina - Riecco De Vrij e Perisic

Al Meazza di Milano si apre la 6^ giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione calcistica 2018-19. In campo l'Inter di Luciano Spalletti, reduce da un successo tanto rocambolesco quanto vitale sul campo della Sampdoria, contro la Fiorentina di Pioli che tanto bene sta facendo parlare di sé in tutta Italia a causa del talento espresso dai suoi gioielli in campo. Sarà una sfida interessante anche perché gli ospiti arrivano davanti all'incontro: 10 i punti raccolti dai viola fin qui, 7 quelli dell'Inter.

COME ARRIVA L'INTER - Spalletti limita al minimo le rotazioni, visto anche il peso della gara. Nel 4-2-3-1 dei nerazzurri Handanovic in porta, davanti a lui si rivede De Vrij tra i centrali al posto di Miranda, a comporre il reparto centrale con Skriniar. D'Ambrosio e Asamoah favoriti a partire da terzini. In mezzo potrebbe rifiatare l'ex di turno Vecino: si scalda Gagliardini per affiancare Brozovic. In attacco riecco anche Perisic largo a sinistra, con Icardi centravanti e Nainggolan a muoversi alle sue spalle. L'unico dubbio è a destra: Politano favorito ma occhio a Candreva e Keita.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Anche Pioli sa l'importanza della partita e non tocca troppo il suo 4-3-3. Nel quale in porta c'è di nuovo Lafont, difeso dagli stessi quattro ormai da inizio campionato: Milenkovic a destra, Biraghi sul lato opposto e il tandem Vitor Hugo - Pezzella nel mezzo. In mediana possibile turno di riposo per Gerson, con Edimilson pronto a subentrare eventualmente al suo posto a centrocampo assieme all'altra mezzala Benassi e al play Veretout. Davanti sono sicuri del posto Simeone e Chiesa, il dubbio è uno solo: Pjaca o Eysseric? Può arrivare la sorpresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Miranda, Dalbert, Vecino, Joao Mario, Borja Valero, Lautaro Martinez, Keita Balde, Candreva. Luciano Spalletti:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Eysseric. A disposizione: Dragowski, Ceccherini, Diks, Hancko, Laurini, Dabo, Norgaard, Gerson, Mirallas, Pjaca, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.