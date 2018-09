Le probabili formazioni di Inter-Parma - Keita ancora centravanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sosta è finita, si torna col campionato: per Parma e Inter un rientro traumatico visto che si giocherà alle 15 di domani, sabato 15 settembre, per il primo anticipo della quarta giornata. Si gioca a San Siro, in un palcoscenico che i crociati non vivono da quasi quattro anni e che per alcuni rappresenta un novità assoluta. L'Inter ha la difficoltà di dover preparare la gara con la consapevolezza di non poter più sbagliare, dopo il doppio pari contro Torino e Sassuolo, ma anche di dover risparmiare energie per la sfida di Champions al Tottenham di martedì prossimo. Alcune scelte di Spalletti verranno inevitabilmente condizionate da questo, mentre sul lato Parma D'Aversa deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili, accorciatasi di poco durante la sosta. Ecco le ultime dai rispettivi centri sportivi:

LE SCELTE DI SPALLETTI - Spalletti è stato piuttosto chiaro in conferenza stampa, anche riguardo la cautela che verrà usata nei riguardi di Icardi. Per l'argentino solo panchina, con Keita titolare esattamente come due settimane fa, quando l'Inter battè senza difficoltà il Bologna. Chance per Gagliardini in mezzo, con lui dovrebbe esserci Brozovic mentre Nainggolan agirà ancora da trequartista alle spalle del senegalese. In difesa possibile chance per Miranda, rimasto ad allenarsi a Milano, e dunque turno di riposo per uno tra De Vrij e Skriniar. Ovviamente titolare Perisic, sulla sua corsia dovrebbe sovrapporsi Dalbert, con Asamoah risparmiato per la Champions, dove il brasiliano non può essere schierato al pari di Gagliardini.

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, Miranda, de Vrij, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita.

A disposizione: Padelli, Berni, Vrsaljko, Skriniar, Ranocchia, Asamoah, Vecino, Joao Mario, Borja Valero, Icardi, Candreva.

Allenatore: Spalletti.

LE SCELTE DI D'AVERSA - Il tecnico è costretto a fare di necessità virtù e a confermare sostanzialmente l'undici che ha ben figurato, ma perso, contro la Juventus. Il dubbio Di Gaudio è stato sciolto proprio dal tecnico in conferenza stampa, nella quale ha spiegato che l'attaccante ha goduto solo di un giorno di permesso ed è quindi perfettamente ristabilito: con lui davanti dovrebbero esserci ancora Gervinho e Inglese. A centrocampo Rigoni dovrebbe avere la meglio su Deiola, in difesa dubbio tra Gazzola e Iacoponi su una corsia di destra e tra Dimarco e Gobbi su quella di sinistra. Grande sorpresa infine, in attacco, dove Siligardi è rientrato in rosa a discapito di Dezi, appena due giornate dopo l'esclusione dalla lista consegnata alla Serie A.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

A disposizione: Bagheria, Frattali, Gazzola, Sierralta, Bastoni, Dimarco, Deiola, Ciciretti, Siligardi, Sprocati, Ceravolo, Da Cruz.

Allenatore: D'Aversa