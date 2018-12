Le probabili formazioni di Inter-PSV - Emergenza in mezzo per Spalletti

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Su TMW la diretta testuale, le pagelle e le dichiarazioni dei protagonisti

C’era Ranieri in panchina, con Milito in attacco, l’ultima volta che l’Inter ha giocato un ottavo di finale di Champions League. Era marzo del 2012 e a Milano i nerazzurri vennero eliminati dal Marsiglia. Oggi, a 2464 giorni da quel martedì, l’obiettivo è di tornare tra le migliori 16 d’Europa. Servirà vincere questa sera contro il PSV - ultimo nel Gruppo B a quota 1 e senza alcun obiettivo - e sperare che al Camp Nou il Barcellona non perda contro il Tottenham, a quota 7 come la squadra di Spalletti. A San Siro si potrà però anche pareggiare, a patto che gli inglesi non facciano punti contro Messi e compagni. Il bilancio dei precedenti tra Inter e PSV pende nettamente a favore dei nerazzurri, che hanno vinto tutti e 3 gli incroci con gli olandesi: all’andata finì 1-2 con gol di Nainggolan e Icardi. Fischio d’inizio alle ore 21.00, arbitrerà il tedesco Felix Zwayer. È previsto il tutto esaurito.

COME ARRIVA L’INTER - “Non abbiamo perso certezze, abbiamo tutte le carte in regola per vincere”, con queste parole durante la conferenza della vigilia Spalletti ha introdotto il match contro il PSV. Nonostante la sconfitta per 1-0, l’Inter venerdì è comunque uscita a testa alta dallo scontro diretto con la Juventus, con la consapevolezza di aver giocato alla pari con chi, da molti, è considerato tra i favoriti per la vittoria finale in Champions. Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con un’emergenza a centrocampo. Vecino non è stato convocato per il riacutizzarsi del problema al retto femorale, Nainggolan è a disposizione ma non è di certo al meglio e Gagliardini e Joao Mario non sono in lista Uefa. Il 4-2-3-1 quindi potrebbe trasformarsi in un 4-3-3 con Brozovic in regia e Borja Valero e Asamoah come interni. Al centro della difesa tornerà De Vrij, a riposo all’Allianz Stadium, in coppia con Skriniar con D'Ambrosio basso a sinistra.

COME ARRIVA IL PSV - Se in campionato il rullino di marcia del PSV è impressionante, con 14 vittorie e 1 sconfitta, in Champions non si può dire lo stesso. Vuoi per una rosa non di primissimo livello e vuoi anche per la sfortuna di esser capitati in un girone di ferro, che li vede all’ultimo posto con soltanto un punto all’attivo. “Anche se per noi in ballo non c’è nulla, non cambieremo mentalità”, ha assicurato ieri il tecnico Van Bommel, che in difesa dovrà rinunciare al titolare Schwaab. Al suo posto, con Viergever, ci sarà l’ex nerazzurro Sainsbury. Nel 4-3-3 degli olandesi Hendrix sarà il perno centrale del centrocampo, mentre Pereiro e Rosario (in gol all’andata) agiranno ai suoi lati. Davanti il tridente composto da Lozano, De Jong e Bergwijn. Thomas e Ramselaar sono gli altri due convocati.

PROBABILI FOMAZIONI

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio;Borja Valero, Brozovic, Asamoah; Politano, Icardi, Perisic.

A disposizione: Padelli, Ranocchia, Miranda, Nainggolan, Candreva, Lautaro, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix, Pereiro; Lozano, De Jong, Bergwijn.

A disposizione: Room, Isimat, Gutierrez, Sadilek, Mauro Junior, Malen, Romero. Allenatore: Mark van Bommel