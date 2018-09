Le probabili formazioni di Inter-Torino - Perisic dal 1', out Baselli

Calcio d'inizio: domani ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pronti via e subito una sconfitta da vendicare. Inter e Torino, dopo il crollo all’esordio in campionato per 1-0 rispettivamente contro Sassuolo e Roma, hanno l’obbligo di ripartire. Una sfida che si preannuncia scoppiettante ed aperta a qualunque tipo di risultato, con i nerazzurri che per la prima volta giocheranno tra le mura amiche ed in uno stadio stracolmo di tifosi. Lo scorso anno i granata s’imposero con l'ex Mazzarri in panchina: vittoria di misura, con l’unica rete del match siglata nel primo tempo da un altro ex come Ljajic. E simpatico fu il siparietto proprio tra i due allenatori, con Spalletti che strinse la mano al collega in maniera simpatica. Da quel giorno, però, son cambiate tante cose e le due squadre hanno "rinnovato" il proprio organico. A dirigere l’incontro, il cui calcio d’inizio è fissato per le ore 20.30 di domani, sarà Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo.

COME ARRIVA L’INTER - Ci sarà sicuramente qualche cambio rispetto alla formazione che è uscita con le ossa rotte dal ‘Mapei Stadium’: Perisic scalpita ed è pronto a giocare dal 1’ con Lautaro Martinez e Politano alle spalle di Icardi. A centrocampo possibile chance dall'inizio per Gagliardini affianco a Brozovic. In difesa, infine, debutto per Vrsaljko con la maglia nerazzurra nella linea a quattro completata da De Vrij, Skriniar ed Asamoah. Solo panchina per Nainggolan e Keita.

COME ARRIVA IL TORINO - Grave assenza per Mazzarri, che deve rinunciare a Baselli in mezzo al campo: al suo posto potrebbe esserci Soriano nel centrocampo a cinque che vedrà titolari anche De Silvestri, Rincon, Meité ed Ansaldi. In attacco Belotti è certo di una maglia, mentre Iago Falqué si gioca il posto con Berenguer. In difesa, infine, rientra Izzo accanto a Moretti e Nkoulou.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Miranda, Dalbert, Ranocchia, Nainggolan, Vecino, Borja Valero, Karamoh, Candreva, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falqué, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Djidji, Lukic, Ola Aina, Berenguer, Niang, Parigini, Ljajic, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.