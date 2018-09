Le probabili formazioni di Inter-Tottenham - Riecco la difesa a tre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultime otto partecipazioni alla Champions League l'Inter ha sempre superato la fase a gironi. Ma forse erano altri tempi. Perché adesso la massima competizione europea, quella più attraente, che più accarezza il palato e fa brillare gli occhi, nella Milano nerazzurra manca da sei anni e mezzo. L'esordio? Duro, come l'intero girone. A San Siro arriva il Tottenham, che vive un periodo simile, ma che ad oggi rappresenta una delle potenze della Premier League. Appuntamento imperdibile alle 19, orario inedito, novità di quest'edizione della Champions League.

COME ARRIVA L'INTER - Quattro punti in cinque giornate, di certo non il migliore degli inizi di stagione per l'Inter. L'ultimo k.o. interno e a dir poco inaspettato contro il Parma ha fatto già sì che qualcuno sussuri la parola crisi. Intanto Luciano Spalletti nel day-after ha chiesto una reazione di nervi alla squadra e nella conferenza stampa di ieri ha fatto capire quanto importante sia l'impatto. L'esordio in Champions League è quasi fondamentale per i nerazzurri, che in un girone con Barcellona e PSV dovranno provare a fare la corsa proprio contro il Tottenham per sperare nella qualificazione. Per quanto riguarda la formazione il tecnico di Certaldo dovrà fare ancora a meno di Sime Vrsaljko, ancora alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Da valutare, come dichiarato da Spalletti stesso, le condizioni di Danilo D'Ambrosio, che ieri s'è allenato ancora a parte. Non desta preoccupazione invece Ivan Perisic, anch'egli affaticato, che però giocherà titolare. La novità è tutta in difesa: ci sarà Miranda, per la prima volta titolare dopo l'errore nella prima giornata con il Sassuolo, e ci sarà la retroguardia a tre con Skriniar e Miranda. A centrocampo Candreva e Asamoah sulle fasce, con Brozovic e Vecino al centro. Poi Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - Dopo le prime tre giornate di Premier League a guardare il Tottenham, primo a punteggio pieno grazie anche all'impresa di battere 3-0 il Manchester United ad Old Trafford, veniva da pensare che quest'anno vogliono fare sul serio e candidarsi al titolo in campionato. Poi i due k.o. consecutivi con Watford e Liverpool hanno fatto riemergere tutti i limiti palesati lo scorso anno, forse complice anche l'assenza di un giocatore fondamentale come Dele Alli. Una pedina su cui Mauricio Pochettino ancora oggi non potrà contare per un problema al bicipite femorale. Peseranno anche le assenze di Hugo Lloris e Mousa Sissoko, neanche convocati. Il modulo degli Spurs è versatile, può sembrare tanto un 4-4-2 quanto un 3-4-1-2. In difesa dovrebbe tornare Sanchez e a farne le spese dovrebbe essere Winks rispetto all'ultimo match di Premier. Dovrebbe esserci anche il rientro di Son dal primo minuto, con Lucas Moura in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Miranda; Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah; Perisic, Nainggolan; Icardi. A disposizione: Padelli, Bern Ranocchia, D'Ambrosio, Borja Valero, Keita, Politano. Allenatore: Spalletti

TOTTENHAM (3-4-1-2): Vorm; Sanchez, Dier, Vertonghen; Aurier, Winks, Dembele, Rose; Eriksen; Kane, Son. A disposizione: Gozzaniga, Davies, Lamela, Wanyama, Lucas Moura. Allenatore: Pochettino