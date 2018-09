Le probabili formazioni di Italia-Albania U21 - Azzurri per il riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia di Di Biagio dopo la brutta sconfitta contro la Slovacchia (3-0) vuole ripartire e vincere per continuare con positività l'avvicinamento alla fase finale del Campionato europeo di categoria che si disputerà a giugno proprio in Italia. L'avversario alla Sardegna Arena sarà l'Albania. Calcio d'inizio alle ore 18.30.

COME ARRIVA L'ITALIA - Il pesante rovescio contro la Slovacchia pesa tanto. Il c.t. Di Biagio vuole una reazione dai suoi. Farà a meno di Favilli, out per un problema all'adduttore. Dal 1' con Vido e Parigini ci sarà Cutrone. In mediana Locatelli al centro con Murgia e Pessina mezzale. In difesa Calabria e Murgia agiranno sulle fasce con Luperto e Mancini coppia di difensori centrali. In porta Scuffet.

COME ARRIVA L'ALBANIA - Con 6 punti in 8 gare, gli albanesi sono ormai lontani dalla qualificazione. Reduci dal 3-0 contro la Spagna a Cordoba, vogliono rendere la vita difficile agli azzurrini di Di Biagio. Sarà 4-4-2 con Durmishaj e Vrioni, attualmente al Venezia, in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Scuffet; Calabria, Luperto, Mancini, Pezzella; Murgia, Locatelli, Pessina; Vido, Cutrone, Parigini. C.T. Di Biagio

ALBANIA (4-4-2): Selmani; Kryeziu, Tafa, Maloku, Hakaj; Sulejmanov, Bare, Ramadani, Doka, Durmishaj, Vrioni. C.T. Bushi.