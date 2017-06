Le probabili formazioni di Italia-Germania U21 - Dubbio Caldara per Di Biagio

Fischio d'inizio alle 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Quando una vittoria potrebbe non bastare. L'Italia Under 21 questa sera cerca l'impresa per accedere alle semifinali dell'Europeo di categoria. La sconfitta per 3-1 contro la Repubblica Ceca ha complicato e non poco i piani dei ragazzi di Gigi Di Biagio che questa sera scenderanno in campo contro la Germania. Contemporaneamente Schick e compagni se la vedranno invece contro la Danimarca in una sfida obiettivamente non complicatissima. Sono solo due le possibilità che hanno gli azzurrini per continuare il sogno in Polonia. Innanzitutto battere i tedeschi e sperare che la Cechia non porti a casa l'intera posta in palio. In questo caso Italia e Germania sarebbero al primo posto nel girone ma Rugani e compagni avrebbero lo scontro diretto a favore. Il secondo caso è vincere questa sera con almeno due gol di scarto partendo da 3-1 senza guardare i risultati altrui. Tante possibilità che però non possono non prescindere dal successo questa sera. La nazionale di Kuntz ha però dimostrato di essere un rullo compressore. Due successi in altrettante sfide nella fase a gironi con cinque reti realizzate e nessuna subita, con la difesa tedesca che di fatto è la migliore dell'Europeo. Una notte che può dunque rappresentare un crocevia importante per il team di Di Biagio, una notte che può essere storica dopo il passo falso di mercoledì sera. Appuntamento al Krakow Stadium alle 20.45 con l'incontro che sarà affidato allo sloveno Slavko Vincic.

COME ARRIVA L'ITALIA - Gigi Di Biagio dovrebbe tornare alla formazione che ha battuto la Danimarca all'esordio. In porta ci sarà Donnarumma con Conti sulla corsia di destra e Barreca a sinistra. Al centro, come detto dallo stesso ct azzurro, Caldara è da valutare. Con ogni probabilità al fianco di Rugani ci sarà Ferrari. A centrocampo agiranno Pellegrini, Gagliardini e Benassi mentre in attacco giocheranno Berardi, Petagna e Bernardeschi.

COME ARRIVA LA GERMANIA - Stefan Kutz, come ha dichiarato nel post-Danimarca, dovrà fare i conti con alcuni giocatori che saranno diffidati, Toljan sulla corsia di destra e Stark al centro. Se il primo è quasi certo di una maglia da titolare, il secondo potrebbe esser sostituito da Kehrer. A sinistra confermato Gerhardt con Kempf in mezzo. Dahoud e Arnold formeranno la linea di mediana con Amiri che, dopo il gol di mercoledì sera, insidia Meyer alle spalle di Selke con Weiser e Gnabry sugli esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Conti, Rugani, Ferrari, Barreca; Pellegrini, Gagliardini, Benassi; Berardi, Petagna, Bernadeschi. CT: Luigi Di Biagio.

Germania (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke. CT: Stefan Kuntz.