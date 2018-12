Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra U21 - Cutrone guida l'attacco

Nuova tappa di avvicinamento per l'Italia di Di Biagio agli Europei U21, che si terranno in Italia e San Marino da metà giugno. Giovedì pomeriggio alle ore 18.30, allo stadio Mazza di Ferrara, sfida contro i pari età dell'Inghilterra. Un test utile per saggiare la condizione degli azzurrini a pochi mesi dall'importante torneo continentale. Diciotto sono i precedenti tra le due squadre giovanili, con otto vittorie dell'Italia, cinque pareggi e cinque sconfitte; l'ultimo confronto, sempre in amichevole, risale al 10 novembre 2016 e si concluse sul 3-2 per l'Inghilterra. L'Under 21 ha giocato a Ferrara l'ultima volta un anno fa, quando superò il Marocco 4-0.

COME ARRIVA L'ITALIA - La nazionale allenata da Di Biagio ha ottenuto 2 vittorie con Albania e Tunisia e una sconfitta di misura con il Belgio nelle ultime 3 gare disputate. Si va verso la conferma del 4-3-3 con Audero in porta, Adjapong e Pezzella sugli esterni, Bastoni e Mancini in mezzo. Zaniolo, Locatelli e Mandragora in mediana. Tridente offensivo formato da Verde, Cutrone e Kean.

COME ARRIVA L'INGHILTERRA - La selezione diretta da Bothroyd ha vinto tutte e 3 le ultime partite disputate in cui hanno affrontato nelle Qualificazioni agli Europei di categoria contro Lettonia, Andorra e Scozia. 4-2-3-1 per gli inglesi con Sessegnon, Solanke e Nelson alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA U21 (4-3-3): Audero; Adjapong, Bastoni, Mancini, Pezzella; Zaniolo, Locatelli, Mandragora; Verde, Cutrone, Kean. C.T. Di Biagio.

INGHILTERRA U21 (4-2-3-1): Henderson; Walker-Peters, Tomori, Clarke-Salter, Dasilva; Dowell, Cook; Sessegnon, Solanke, Nelson; Abraham. C.T. Bothroyd