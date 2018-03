Le probabili formazioni di Juve-Atalanta - Tridente inedito per Allegri

Fischio d'inizio alle ore 17.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus inizia il tour de force di partite con la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconeri, campioni in carica, affrontano l'Atalanta. Domenica scorsa, all'Allianz Stadium, non si è giocato per via della neve. Di pomeriggio, invece, si dovrebbe giocare e sarà match incerto fino alla fine anche se la formazione di Allegri ha i favori del pronostico, visto il fattore campo e il risultato dell'andata (1-0). Non bisogna, però, sottovalutare la grinta e l'entusiasmo della banda di Gasperini, intenzionata a rendere la vita dura ai plurititolati giocatori della Vecchia Signora. Calcio d'inizio alle ore 17.30 (orario particolare, ma d'obbligo visto che Lazio-Milan si giocherà alle 20.45).

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Diversi acciacchi in casa Juventus. Out Bernardeschi, Cuadrado, così come Higuain. Spazio a un tridente inedito con Douglas Costa e Alex Sandro accanto a Mandzukic. Sarà 4-3-3 con Buffon (favorito con Szczesny) in porta, Lichtsteiner e Asamoah terzini, Rugani e Benatia centrali. Marchisio, Pjanic e Matuidi in mezzo. Così l'allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "La Coppa Italia per noi è importante come il campionato. Noi, PSG e Barcellona siamo in corsa per vincere la quarta Coppa nazionale di fila. Per noi è come una finale, poi penseremo alla Lazio ma l'obiettivo è conquistare la finale".

COME ARRIVA L'ATALANTA - Reduce dall'eliminazione in Europa League per mano del Borussia Dortmund, gli orobici cercano soddisfazioni in Coppa Italia. In campo ci saranno i titolarissimi con l'unico ballottaggio riguardante Palomino e Toloi per un posto nella difesa a tre. Sarà 3-4-1-2 con Berisha in porta, Palomino, Caldara e Masiello in difesa, Hateboer e Spinazzola sugli esterni, De Roon e Freuler in mezzo. Cristante sulla trequarti, Ilicic e Gomez in attacco. Petagna, infortunato, non è stato convocato. Così l'allenatore Gasperini prima del match: “Vincere sarebbe un’impresa, comunque la semifinale è già di per sé un grande risultato. Andiamo a fare un partita che può portarci ad una finale. Sarebbe fantastico. Sarà difficile, come lo è stato al San Paolo. L’Atalanta non giocava questo tipo di gare da tanto tempo e deve crederci”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Machisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro. Allenatore: Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Fabbri della sezione di Ravenna