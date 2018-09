Le probabili formazioni di Juve-Bologna - Dybala ancora titolare

Calcio d'inizio: ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Messa la quinta contro il Frosinone, la Juventus viaggia a bottino pieno. Questa sera i bianconeri sono chiamati a rispondere presente anche ad un’altra prova ostica, quella contro il Bologna di Filippo Inzaghi. Ed i rossoblù non possono essere sottovalutati, a maggior ragione dopo il convincente successo casalingo di domenica contro la Roma. I precedenti, però, sono assolutamente confortanti per i bianconeri: nelle ultime cinque partite disputate in casa, infatti, i campioni d’Italia si sono sempre aggiudicati l’intera posta in palio; l’ultimo successo dei felsinei, invece, è datato febbraio 2011: una doppietta di Di Vaio, servito da Mutarelli prima e Meggiorini dopo, vinse contro la Juve di Del Piero, Krasic e Iaquinta.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - “Dybala ha bisogno di giocare per crescere di condizione”: queste le parole di Allegri dopo la vittoria contro il Frosinone, che conferma l'argentino dal 1’ anche oggi. Con lui, nel tridente offensivo, spazio a Ronaldo e Bernardeschi (out Kean). Certo il turno di riposo per Mandzukic. A centrocampo rientra Matuidi al posto di Emre Can, accanto a Pjanic e Bentancur. In difesa, infine, Cancelo scala a sinistra, con Cuadrado a destra ed il duo Bonucci-Benatia in mezzo.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - La grande vittoria contro la Roma ha dato certezze ad Inzaghi, che difficilmente cambierà pedine nel suo 3-5-2. Mattiello e Krejci saranno i due esterni di centrocampo, con Dzemaili e Svanberg (in pole su Poli) ai lati del regista basso Nagy. Il terzetto di difesa sarà composto da De Maio, Danilo e Calabresi, mentre in attacco confermatissimo il tandem Falcinelli-Santander, con il secondo fresco di gol e pronto a lasciare il segno anche all’Allianz Stadium.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Benatia, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Alex Sandro, Rugani, Chiellini, Emre Can, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander. A disposizione: Santurro, Da Costa, Gonzalez, Dijks, Mbaye, Paz, Valencia, Okwonkwo, Orsolini, Destro. Allenatore: Filippo Inzaghi.