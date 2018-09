Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo - Dybala out, Boateng titolare

Calcio d'inizio: domani ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

L’unica capolista contro la squadra-rivelazione di queste prime tre giornate. Juventus-Sassuolo si candida ad essere uno dei match più interessanti della quarta giornata di Serie A. I bianconeri, che viaggiano a bottino pieno, vogliono vincere prima di riversare le proprie attenzioni sulla sfida di mercoledì in Champions contro il Valencia. Da non sottovalutare, però, la formazione di Roberto De Zerbi, che all’esordio ha sconfitto l’Inter e che possiede il miglior attacco (in tre turni realizzati ben otto gol) del torneo.

All’Allianz Arena i neroverdi non sono mai riusciti a conquistare punti: nelle precedenti sei partite, sono arrivate altrettante vittorie della Juventus, lo scorso anno addirittura con un roboante 7-0 in cui fu incontenibile l’uragano Higuain con una tripletta.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Tutti a disposizione di Allegri, ad eccezione di Barzagli e Spinazzola. Si va verso un 4-3-3 orfano di Pjanic e Dybala: i due, infatti, dovrebbero partire dalla panchina. Titolarissimo, invece, Cristiano Ronaldo, che sarà affiancato in attacco da Bernardeschi e Mandzukic. A centrocampo chance per Bentancur, con Khedira e Matuidi ai suoi lati. In difesa, avanti, a Szczesny (o Perin?) De Sciglio sembra in pole su Cancelo, mentre Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro dovrebbero completare la linea a quattro.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi non cambia e prosegue col suo offensivo 4-3-3. Dubbio sulla punta: dovesse giocare Babacar, Berardi e Boateng saranno i due esterni offensivi; altrimenti l’ex Milan agirà da falso nove con Di Francesco titolare. Per il resto non ci sono grandi dubbi: Duncan, Locatelli e Sensi formeranno il terzetto di centrocampo, mentre la difesa è già fatta e sarà composta da Lirola, Ferrari, Magnani e Rogerio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cancelo, Rugani, Benatia, Cuadrado, Emre Can, Pjanic, Douglas Costa, Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Adjapong, Lemos, Dell’Orco, Boga, Magnanelli, Bourabia, Djuricic, Brignola, Marlon, Sensi, Matri, Babacar. Allenatore: Roberto De Zerbi.