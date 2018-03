Le probabili formazioni di Juve-Udinese - Higuain sfida Perica

Calcio d'inizio domani ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW!

Vincere per continuare una corsa che sembra essere senza ostacoli. E' questo l'obiettivo della Juventus, che domani ospiterà all'Allianz Arena l'Udinese in una delle sfide più affascinanti della ventottesima giornata di Serie A. La squadra allenata da Massimiliano Allegri arriva a questa partita dalla spettacolare rimonta in Champions League contro il Tottenham, ma non dovrà sottovalutare l'impegno contro i friulani, a loro volta provenienti da tre sconfitte consecutive.

All'andata, alla Dacia Arena, i campioni d'Italia s'imposero con un tennistico 6-2; l'ultima vittoria dell'Udinese, invece, risale alla stagione 2015/2016: fu un gol di Thereau a condannare Buffon e compagni al ko all'esordio stagionale in campionato.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ieri Mandzukic è rientrato in gruppo e con ogni probabilità domani andrà in panchina. Non ci saranno, invece, gli squalificati Lichtsteiner ed Alex Sandro: in difesa, dunque, spazio a De Sciglio, Benatia (in pole su Rugani), Chiellini ed Asamoah. Pjanic sarà il regista in mezzo al campo, con Khedira o Marchisio e Matuidi ai suoi lati. In attacco confermato il tridente Douglas Costa-Higuain-Dybala.

COME ARRIVA L'UDINESE - Solito 3-5-1-1 per Massimo Oddo, che dovrà fare a meno di Danilo, Lasagna e Stryger Larsen (squalificato). Dubbio in attacco: Perica appare in vantaggio su Maxi Lopez, così come Jankto su De Paul per giocare sulla trequarti. Centrocampo a cinque, con Widmer, Fofana, Behrami, Barak ed Adnan (in ballottaggio con Zampano). In difesa, infine, troveranno spazio Angella, Samir e Nuytinck.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. A disp.: Buffon, Del Favero, Rugani, Barzagli, Howedes, Bentancur, Khedira, Sturaro, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Samir, Angella; Widmer, Fofana, Behrami, Barak, Adnan; De Paul; Perica. A disp.: Scuffet, Borsellini, Zohori, Ingelsson, Pezzella, Pontisso, Zampano, Balic, Jankto, Maxi Lopez. Allenatore: Massimo Oddo.