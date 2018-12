Le probabili formazioni di Juve-Valencia - Dybala con Mandzukic e CR7

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Ottavi di Champions nel mirino per la Juventus, che nella sfida casalinga contro il Valencia di questa sera potrebbe strappare il pass qualificazione con un turno d'anticipo. Il k.o. a sorpresa contro lo United ha macchiato - seppur in minima parte - un avvio di stagione altrimenti immacolato: ciononostante i bianconeri hanno conservato la vetta del gruppo H, e si garantirebbero il passaggio del turno con un pari o qualora i Red Devils non dovessero fare bottino pieno contro il fanalino di coda Young Boys. Gli spagnoli, di contro, hanno un solo risultato a disposizione: un mancato successo allo Stadium, contestualmente ad una vittoria inglese, archivierebbe definitivamente il sogno qualificazione della truppa di Marcelino. Un solo precedente ufficiale tra le due compagini: quello della gara d'andata, decisa dalla doppietta di Miralem Pjanic e contrassegnata dalla controversa espulsione di Cristiano Ronaldo. Impressionante lo score dell'asso portoghese contro i blanquinegres: sono quindici i sigilli realizzati dall'ex Real in diciotto apparizioni.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Restano fuori Khedira, Emre Can e Bernardeschi. Once de gala - se mai possa definirsi tale in una rosa che offre un ventaglio ampissimo di opzioni - per la gara ad oggi più importante nel percorso europeo dei bianconeri. Tra i pali torna Szczesny dopo il turno di riposo in campionato, Bonucci ritrova il partner Chiellini, artiglieria pesante sugli esterni, che saranno presidiati da Cancelo e Alex Sandro. Pjanic al solito in regia, coadiuvato da Matuidi e Bentancur, sempre più al centro dei piani tattici di Allegri. Ronaldo non è in discussione, verso la conferma anche Mandzukic, con Dybala in pole sulla concorrenza per chiudere il tridente.

COME ARRIVA IL VALENCIA - Out Garay per un ematoma rimediato in allenamento, così come Cheryshev, ancora ai box per un guaio muscolare. Davanti all'ex Neto dovrebbero esserci Wass e Gayà sui binari laterali, a sigillare la coppia centrale composta da Gabriel Paulista - in vantaggio sul convalescente Murillo - e Diakhaby. Duello serrato a destra tra Soler e Coquelin, Guedes sul fronte opposto accanto a Kondogbia, che dovrebbe duettare con Parejo. Santi Mina, reduce dalla doppietta di sabato contro il Rayo Vallecano, sarà verosimilmente la spalla nel tandem di Rodrigo.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Perin, Benatia, Barzagli, Rugani, Douglas Costa, Cuadrado, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Santi Mina. A disposizione: Doménech, Murillo, Piccini, Coquelin, Ferran, Gameiro, Batshuayi. Allenatore: Marcelino.