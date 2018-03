Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta - Rientra Matuidi, dubbio Caldara

Fischio d'inizio domani alle 18. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Smaltite celermente le scorie post-eliminazione dall'Europa League, l'Atalanta si appresta a misurarsi in una gara dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Lo Stadium è un fortino, ma gli orobici sognano l'impresa per rilanciare le proprie ambizioni europee. La Juventus va a caccia del decimo successo consecutivo in campionato: il coinvolgente testa a testa con il Napoli, impegnato nella trasferta sulla carta agevole di Cagliari, non ammette passi falsi. All'andata finì due a due, con la rimonta nerazzurra nel segno di Caldara e Cristante, e il penalty fallito nel finale da Dybala.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Il derby della Mole ha affollato l'infermeria di Vinovo: a Cuadrado e De Sciglio si sono infatti aggiunti Higuain e Bernardeschi. Può però sorridere Allegri, che recupera Matuidi: il francese potrebbe riprendersi immediatamente una maglia da titolare ed è attualmente favorito su Marchisio. Insieme a lui ci saranno Khedira e Pjanic, Benatia e Chiellini comporranno la coppia centrale, Lichtsteiner a destra, mentre per il versante opposto è corsa a due tra Alex Sandro ed Asamoah. Mandzukic il riferimento centrale, spazio al doppio trequartista: fantasia al potere con Dybala e Douglas Costa pronti ad innescare il centravanti croato.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Resta ai box il solo Rizzo. Da monitorare le riserve d'energia di più d'un elemento dopo il dispendioso match di giovedì. Gasperini potrebbe affidarsi ad alcune forze fresche, come ad esempio Palomino, che insidia prepotentemente Caldara. Verso la conferma Toloi e Masiello, così come Hateboer e Spinazzola, che agiranno sui binari esterni. Possibile turno di riposo per Cristante, mediana a due con De Roon e Freuler. Imprescindibile Ilicic sulla trequarti, per il tandem ritorno all'antico con la coppia Papu Gomez-Petagna. L'ex attaccante rossonero è in leggero vantaggio su Cornelius.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Asamoah, Barzagli, Rugani, Howedes, Bentancur, Marchisio, Sturaro. Allenatore: Massimiliano Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Petagna, Gomez. A disposizione: Gollini, Rossi, Bastoni, Castagne, Gosens, Mancini, Palomino, Cristante, Haas, Melegoni, Schmidt, Barrow, Cornelius. Allenatore: Gian Piero Gasperini.