Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina - Caicedo e Pjaca da titolari

© foto di Federico De Luca

Dopo due ko consecutivi particolarmente dolorosi, quello nel derby e il poker europeo subito a Francoforte, la Lazio è chiamata e vuole rialzare la testa sfruttando la possibilità di tornare a giocare davanti ai suoi tifosi. Anche se l'avversaria che si frappone sulla strada dei bianco-celesti non è proprio delle più agevoli: all'Olimpico arriva infatti la giovane Fiorentina, autrice di una partenza più che buona in un campionato che la vede al terzo posto, con un punto in più proprio rispetto ai capitolini. Sarà una partita speciale, come sempre quando torna da quelle parti, per l'allenatore viola Pioli, che proprio alla Lazio ha raccolto i migliori risultati in carriera.

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi insiste con il 3-5-2, ormai suo marchio di fabbrica, con qualche modifica rispetto a giovedì. Tra i pali riprende il suo posto Strakosha, così come nei tre davanti a lui si dovrebbe rivedere il recuperato Radu a completare il reparto difensivo con Acerbi e Luiz Felipe in vantaggio su Wallace e Bastos. A centrocampo confermati i tre tenori: Leiva davanti alla difesa e le due mezzali Parolo e Milinkovic-Savic. Sulle fasce invece Marusic a destra e Lulic a sinistra, visto anche il ko di Durmisi. Possibile conferma per Caicedo in attacco: le sue buone prestazioni recenti lo potrebbero veder scalzare Luis Alberto per fare coppia con Immobile.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - I viola arriveranno all'appuntamento con la veste più conosciuta e quella preferita dal suo tecnico, il 4-3-3. Per l'ottava volta di fila, davanti al portiere che sarà ancora Lafont, si rivedrà la stessa linea difensiva a quattro: quella composta dai terzini Milenkovic e Biraghi e dai due centrali Pezzella e Vitor Hugo. Pioli non vuole perdere questa sua certezza. In mediana sicuro del posto davanti alla difesa Veretout, così come Gerson, favorito su Fernandes, e Benassi, quest'ultimo in ripresa da un infortunio, ad agire da mezzali. Davanti ci sarà Simeone di punta e Chiesa largo sulla destra: l'ultima casella vede Pjaca in vantaggio su Eysseric.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Patric, Basta, Wallace, Caceres, Bastos, Badelj, Cataldi, Murgia, Berisha, Correa, Luis Alberto. Allenatore: Simone Inzaghi.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disposizione: Dragowski, Laurini, Diks, Hancko, Ceccherini, Norgaard, Dabo, Fernandes, Eysseric, Mirallas, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.