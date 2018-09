Le probabili formazioni di Lazio-Frosinone - Immobile sfida Perica

Calcio d'inizio: domani ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Torna il derby tra Lazio e Frosinone. E sarà questa domani sera una delle sfide più affascinanti della terza giornata di campionato. Entrambe le squadre, infatti, vanno alla ricerca della prima vittoria stagionale: due sconfitte per i biancocelesti contro Napoli e Juventus; un punto, invece, per la squadra di Moreno Longo, che una settimana fa ha impattato sullo 0-0 contro il Bologna dopo il ko per 4-0 all'esordio contro l'Atalanta.

Allo stadio "Olimpico" di Roma è prevista una bella cornice di pubblico per spingere i padroni di casa a cancellare quello zero dalla casella riservata ai punti totalizzati fin qui. L'ultima sfida tra queste due compagini è finita senza reti, era la stagione 2015/2016.

COME ARRIVA LA LAZIO - Poche novità per Inzaghi, che punterà ancora sul 3-5-1-1 con Luis Alberto come al solito alle spalle di bomber Immobile. Grande densità in mezzo al campo, con Lucas Leiva perno centrale e con Parolo e Milinkovic-Savic ai suoi lati; sulle corsie esterne, invece, spazio a Marusic e Lulic, quest'ultimo in pole su Durmisi. In difesa, avanti a Strakosha, certi di una maglia da titolare Wallace, Acerbi e Radu.

COME ARRIVA IL FROSINONE - 3-5-2, che in fase di non possesso si trasforma in un 5-3-2, per Longo. In avanti Ciano e Perica formeranno il tandem d'attacco che avrà il compito di scardinare la retroguardia biancoceleste. A centrocampo Zampano e Molinano saranno i due esterni, mentre a centrocampo tutto passerò dai piedi di Crisetig, Maiello e Chibsah. Avanti a Sportiello, infine, la linea a tre di difesa sarà composta da Brighenti, Salamon e Krajnc.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Caceres, Durmisi, Bastos, Patric, Badelj, Murgia, Caaldi, Caicedo, Rossi, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Crisetig, Maiello, Chibsah, Molinaro; Ciano, Perica. A disposizione: Bardi, Capuano, Ariaudo, Ghiglione, Goldaniga, Beghetto, Cassata, Soddimo, Besea, Matarrese, Campbell, Pinamonti. Allenatore: Moreno Longo.