Le probabili formazioni di Lazio-Inter - Luis Alberto e Parolo out, in campo Anderson

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Una partita che decide una stagione. Una partita che vale l’ingresso in Champions League. Lazio-Inter, finalmente il momento è arrivato: i padroni di casa hanno due risultati utili su tre, dunque possono anche pareggiare. I nerazzurri hanno una sola missione: vincere e portare a casa tre punti. Ma soprattutto quella qualificazione che manca da troppo tempo. Un posto per due squadre, con lo Stadio Olimpico da scenario. Molto probabilmente sarà uno spettacolo vero.

COME ARRIVA LA LAZIO – I padroni di casa possono anche pareggiare, ma conoscendo la filosofia di Simone Inzaghi nessuno si tirerà indietro. Il dubbio De Vrij sembra essere sciolto, dalle parole del mister biancazzurro giocherà l’olandese con Luiz Felipe e Radu in difesa. A centrocampo spazio a Murgia, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic, con Marusic e Lulic sulle corsie esterne. In attacco ritorna Ciro Immobile, nel momento più importante della stagione: serviranno i suoi gol per portare la Lazio in Champions. Luis Alberto non recupera, così come Parolo: sulla trequarti giocherà Felipe Anderson.

COME ARRIVA L’INTER – I nerazzurri si giocano tutto in questo match. Serve assolutamente la vittoria per tornare nell’Europa che conta, Spalletti non cambia nulla. Handanovic va in porta, con Skriniar e Miranda pronti al centro della difesa: Cancelo e D’Ambrosio completeranno il reparto. In mezzo al campo gestiranno le operazioni Vecino e Brozovic, anche se Borja Valero potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo momento. Rafinha va sulla trequarti, con Candreva e Perisic sulle fasce. Unica punta Mauro Icardi, che sfiderà Immobile per il titolo di capocannoniere.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. A disposizione: Vargic, Lukaku, Basta, Bastos, Wallace, Patric, Caceres, Parolo, Di Gennaro, Luis Alberto, Caicedo, Nani. Allenatore: Simone Inzaghi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Borja Valero, Gagliardini, Karamoh, Eder, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.