Le probabili formazioni di Lazio-Samp - Ballottaggio Defrel-Caprari

Fischio d'inizio alle 20:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Riparte dall'Olimpico la Lazio, che nel saturday night del quindicesimo turno ospita la Sampdoria per ritrovare autostima e punti. Dall'otto novembre scorso, data dell'ultimo successo (il due a uno casalingo sul Marsiglia) tra campionato ed Europa League, i biancocelesti hanno collezionato tre pari contro Sassuolo, Milan e Chievo ed un k.o. inatteso in terra cipriota con l'Apollon Limassol. L'auspicio è che il ritiro punitivo, in essere da martedì e deciso di concerto da dirigenza e staff tecnico dopo la frenata di Verona, possa determinare la svolta e rilanciare la squadra nella bagarre quarto posto con i rossoneri. Blucerchiati in ripresa: il poker al Bologna (cui ha fatto seguito il passaggio del turno in Coppa Italia a scapito della SPAL) ha interrotto una serie negativa che durava da cinque gare. L'Europa in prospettiva resta una chimera o poco più, anche se al momento l'ultimo slot utile per l'EL dista appena una lunghezza. Laziali avanti nel conteggio delle vittorie nei centoquattro precedenti in Serie A: quarantotto, contro le ventisei del Doria. Genovesi che non vincono a Roma (sponda biancoceleste) dalla stagione 2004/2005, con il due a uno corsaro firmato Kutuzov e Flachi.

COME ARRIVA LA LAZIO - Out il solo Marusic, messo k.o. una settimana fa da una contrattura al bicipite femorale. Strakosha tra i pali, nella linea a tre la certezza è Acerbi: insieme all'ex neroverde dovrebbero esserci Radu e Wallace, che al momento è avanti nel ballottaggio con Luiz Felipe. In regia spazio ancora a Badelj, che farà le veci di Leiva, ancora lontano dalla forma migliore. Parolo e Milinkovic-Savic i due interni, a destra possibile chance per Patric (più defilato Caceres), con la conferma di Lulic sul fronte opposto. Non si tocca Immobile, per la sua spalla è rebus: Luis Alberto è recuperato ma resta in forse, Correa è stato sinora carta più spendibile a gara in corso. Inzaghi studia la mossa e pensa all'argentino: pista viva anche quella che porta a Caicedo.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La linea a quattro è collaudata e Giampaolo è pronto a riproporla: Bereszynski e Murru sugli esterni, ai lati del consueto tandem Tonelli-Andersen. Centrocampo orfano di Barreto, che ne avrà ancora per qualche giorno. Vieira in rimonta su Ekdal, non rischiano Praet e Linetty. Si rinnova il duello tra Saponara e Ramirez per la trequarti, accanto a Quagliarella potrebbe avere un'altra chance Caprari, anche se Defrel è reduce da un centro in Coppa Italia e conserva un margine minimo di vantaggio.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. A disposizione: Proto, Luiz Felipe, Lukaku, Berisha, Rossi, Luis Alberto, Durmisi, Caicedo, Caceres, Cataldi, Murgia. Allenatore: Simone Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Belec, Rafael, Colley, Ferrari, Rolando, Sala, Tavares, Ekdal, Jankto, Saponara, Caprari, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.