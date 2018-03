Le probabili formazioni di Lazio-Steaua - Milinkovic out, Anderson dal 1'

Fischio d'inizio alle 19. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

L'ora della verità per la Lazio. I biancocelesti questa sera vogliono il passaggio del turno nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Steaua Bucarest. La sfida è quanto mai aperta. All'andata i rossoblu si sono imposti per 1-0 sulla squadra di Inzaghi che per passare il turno dovrà vincere con due gol di scarto. Il tecnico biancoceleste ha chiamato a raccolta il pubblico che avrà un ruolo importantissimo per trascinare la squadra agli ottavi di finale. Sicuramente l'ambiente all'Olimpico sarà molto caldo, con la squadra capitolina che in campionato è tornata al successo lunedì scorso contro il Verona, ripartendo dopo quattro sconfitte fra A e Europa. Fra le mura amiche Immobile e compagni hanno ottenuto due successi nella fase a gironi contro Zulte e Nizza e hanno pareggiato una sola volta contro il Vitesse. La compagine rumena, che è arrivata seconda nel Gruppo G, ha espugnato il campo del Lugano e dell'Happoel Beer Sheva mentre ha perso contro il Viktoria Plzen. In Champions League invece la squadra Nicolae Dica ha vinto una volta, sul campo del Viktoria Plzen che poi ha ritrovato in Europa League, e pareggiato a Lisbona prima di crollare all'Arena Nationala per 5-1. Fischietto sloveno per la sfida che avrà il calcio d'inizio alle 19. L'incontro sarà infatti diretto da Slavko Vincic.

COME ARRIVA LA LAZIO - Turnover moderato per Simone Inzaghi che con ogni probabilità schiererà in campo dal primo minuto Ciro Immobile. Il capocannoniere della nostra Serie A dovrebbe essere innescato alle spalle da Felipe Anderson. Al centro della difesa non ci sarà lo squalificato Luiz Felipe, quindi con Wallace e Caceres troveremo De Vrij a formare il terzetto alle spalle di Strakosha. A centrocampo invece potrebbe esserci il ritorno di Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto a sinistra e Parolo a destra. Le corsie laterali saranno invece percorse con ogni probabilità da Basta e Lulic.

COME ARRIVA LA STEAUA BUCAREST - Nicolae Dica cambierà molto nella formazione rispetto a quella scesa in campo nel derby contro la Dinamo di domenica scorsa. In porta ci sarà Vlad mentre nella retroguardia dovrebbe rientrare Junior Morais a sinistra, a riposo nell'ultima uscita, con Benzar a destra e la coppia formata da Planic e Gaman. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Pintilli che sarà rimpiazzato con ogni probabilità da Cristian Tanase al fianco di Nedelcu. In attacco rientrerà Gnohere, che ha deciso la sfida di andata, supportato da Filipe Teixeira, in ballottaggio comunque con Man, Budescu e Florin Tanase.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Caceres; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Bastos, Marusic, Murgia, Milinkovic-Savic, Caicedo, Nani. Allenatore: Simone Inzaghi.

STEAUA BUCARES (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Planic, Gaman, Junior Morais; C. Tanase, Nedelcu; Teixeira, Budescu, F. Tanase; Gnohere. A disposizione: Stancioiu, Balasa, Momcilovic, Coman, Popescu, Filip, Man. Allenatore: Nicolae Dica.