Le probabili formazioni di Lecce-Cremonese - Salentini all'assalto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Lecce ospita la Cremonese nel posticipo domenicale della 13/a giornata di Serie B. I salentini vogliono continuare a stazionare in piena zona playoff, la Cremonese, invece, del nuovo corso Rastelli, vuole scalare posizione in classifica. Il Lecce è reduce da 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime tre giornate, la Cremonese ha ottenuto invece una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime tre gare. Il Lecce è al quinto posto in classifica con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, la Cremonese è undicesima con 15 punti e 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Sarà la 25esima sfida tra la due squadre: l'ultimo precedente risale al 2012/2013: 3-2 per la squadra salentina. L'arbitro è Serra della sezione di Torino.

COME ARRIVA IL LECCE - I salentini vogliono i tre punti. Liverani punta sul 4-3-1-2 con Vigorito in porta, Venuti e Calderoni terzini, Lucioni e Meccariello centrali. Petriccione e Arrigoni in mezzo. Mancosu alle spalle di La Mantia e Palombi. Out Riccardi e Pettinari.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Fuori Paulinho, Montalto, Perrulli e Radunovic. Per Rastelli sarà 4-3-2-1 con Ravaglia in porta, Mogos, Dos Santos, Terranova e Migliore in difesa. Emmers, Castagnetti e Arini in mediana. Piccolo e Castrovilli alle spalle di Brighienti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Bovo, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Scavone; Mancosu, La Mantia, Palombi. A disposizione: Bleve, Cosenza, Lepore, Marino, Fiamozzi, Haye, Meccariello, Tabanelli, Armellino, Torromino, Dubickas, Falco. Allenatore: Liverani.

CREMONESE (4-3-2-1): Ravaglia; Mogos, Dos Santos, Terranova, Migliore; Emmers, Castagnetti, Arini; Piccolo, Castrovilli; Brighenti. A disposizione: Agazzi, Volpe, Del Fabro, Kresic, Marconi, Renzetti, Boultam, Croce, Greco, Carretta, Strefezza, Spaviero. Allenatore: Rastelli.

ARBITRO: Serra della sezione di Torino.