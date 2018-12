Le probabili formazioni di Lione-Manchester City - Out Bernardo Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I padroni di casa per mandare in archivio la qualificazione al prossimo turno, gli ospiti per blindare il primato nel girone. Si affrontano questa sera, nel quinto impegno della fase a gironi di Champions League, Lione e Manchester City. Sei punti in classifica per i francesi, nove per gli inglesi: tutto ancora aperto nel Gruppo F. L'unico precedente risale al match d'andata, quando a sorpresa la squadra di Genesio si impose a sorpresa in Inghilterra per 2-1. Calcio d'inizio alle 21, affidato all'italiano Gianluca Rocchi.

COME ARRIVA IL LIONE -Secondi in classifica in Ligue 1, con 15 punti di distacco dal PSG che finora non ha lasciato neanche una briciola per strada, i francesi coltivano il sogno di andare più lontano possibile in campo internazionale. Stringe i denti Fekir, convocato e molto probabilmente in campo, nonostante un problema all'adduttore. In avanti confermato il tandem Dembelé-Depay.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY -Gli uomini di Guardiola sembrano ormai essere una macchina perfetta: nelle ultime cinque uscite hanno collezionato altrettante vittorie, con ben 21 reti siglate e appena 2 subite. Non ci sarà Bernardo Silva, indisponibile per un problema muscolare, così come Gundogan, oltre ai già infortunati De Bruyne, Gabriel Jesus, Mendy e Bravo. A centrocampo chance dal primo minuto per Foden, caricato dalle parole di Guardiola nella consueta conferenza della vigilia, e Delph, con David Silva in panchina. In avanti, Sané preferito a Sterling.

Le probabili formazioni

Lione (4-4-2): Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy; Tousart, Ndombele, Fekir, Traore; Dembélé, Depay. A disposizione: Gorgelin, Tete, Morel, , Marcal, Diop, Terrier, Cornet. All. Genesio.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Foden, Fernandinho, Delph; Mahrez, Agüero, Sané. A disposizione: Muric, Danilo, Kompany, Otamendi, Silva, Diaz, Sterling. All. Guardiola.