Le probabili formazioni di Lipsia-Napoli - Dubbio in attacco per Sarri

Napoli in Germania per l’orgoglio. La squadra di Maurizio Sarri scende in campo nel tardo pomeriggio (calcio d’inizio ore 19) alla Red Bull Arena di Lipsia per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. La gara di andata ha visto gli azzurri sconfitti 3-1 al San Paolo, risultato che complica non poco una qualificazione che sul piano delle motivazioni il Napoli ha palesato di non desiderare in maniera ardente, avendo la testa principalmente proiettata al campionato. Difficile pensare ad una gara con copione differente rispetto alla prima sfida, considerando che Maurizio Sarri pare orientato a dare spazio alle seconde linee nonostante le diverse assenze in casa teutonica. Approccio totalmente diverso per i padroni di casa, che nell’ultima gara in campionato hanno fatto rifiatare diversi titolari per arrivare al meglio all’impegno europeo.

COME ARRIVA IL LIPSIA - Diversi problemi per il tecnico Ralph Hasenhuttl, che dovrà fare a meno della sua stella Naby Keita, fermato da uno stiramento nell’ultima gara i Bundesliga. Altra assenza pesante quella di Orban, mente recuperano ma non saranno al meglio Kampl e Bruma. Tedeschi in campo con il 4-4-2 con Gulacsi tra i pali e difesa composta da Laimer, Konatè, Upamecano e Klostermann. Sugli esterni di centrocampo Sabitzer e Bruma, con Kampl e Demme al centro. Confermati in attacco Werner (autore di una doppietta all’andata) e Poulsen.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Nonostante i dubbi della vigilia, Mertens è stato convocato per la trasferta in Germania ma difficilmente partirà da titolare. Maurizio Sarri non pare intenzionato a cambiare la filosofia che all’andata l’aveva indotto a schierare molte riserve. Tra i pali ci dovrebbe essere Reina, con difesa composta da Maggio, Tonelli, Koulibaly ed Hysaj (possibile staffetta con Mario Rui). In mediana Diawara (peggiore in campo all’andata), con Rog e Zielinski, mentre in attacco ci saranno Ounas, Insigne e Callejon avvantaggiato su Mertens (possibile una staffetta).

PROBABILI FORMAZIONI

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Konatè, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Demme, Bruma; Poulsen, Werner. A disp.: Mvogo, Kaiser, Forsberg, Bernardo, Augustin. All. Ralph Hasenhuttl

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne. A disp.: Sepe, Rafael, Albiol, Mario Rui, Jorginho, Allan, Hamsik, Mertens, All. Sarri