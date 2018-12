Le probabili formazioni di Liverpool-Napoli - Ancelotti con la solita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' il momento della verità per il Napoli. Perché la Champions League, in questa due giorni, regalerà emozioni indescrivibili e, soprattutto, tutti i verdetti in vista della fase ad eliminazione diretta. Agli azzurri serve un'impresa ad Anfield contro un Liverpool che in casa non perde da una vita. Ma Carlo Ancelotti sa come si fa ad espugnare uno degli stadi più spettacolari d'Europa. Appuntamento imperdibile alle 21.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Primo in Premier League, in cui è imbattuto, e con la facilitazione di giocare in casa. E questo sappiamo cosa significa per una squadra come il Liverpool, che ha un solo risultato per volare agli ottavi di finale: vincere. E comunque finirebbe a pari punti con il Napoli, per cui poi entrerebbero in ballo tanti altri discorsi sulla differenza reti, gli scontri diretti e persino i gol segnati. Diversi dubbi per Klopp. Out Joe Gomez e ancora non al meglio Lovren che proverà in mattinata: in difesa con Van Dijk potrebbe essere confermato Matip con Alexander-Arnold adattato terzino destro e Robertson a sinistra. A centrocampo possibile terzetto con Milner, Henderson, Keita (ma Wijnaldum ha ampie possibilità). In attacco Mané, non al top, dovrebbe stringere i denti nel solito tridente con Firmino e Salah.

COME ARRIVA IL NAPOLI - A Liverpool per la resa dei conti. Difficile indicare uno stadio più complicato di Anfield in cui giocarsi una qualificazione, ma è quello che attende il Napoli questa sera per provare ad ottenere la terza qualificazione della sua storia agli ottavi di Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti ha soltanto sfiorato gli ottavi con un turno d'anticipo e si gioca tutto negli ultimi 90', nonostante sia in testa al girone ed ancora imbattuto. Paradossi di un gruppo che dalla terza fascia ha visto arrivare la finalista di Champions che però sembra spalle al muro: il Napoli infatti ha due risultati a disposizione per passare e potrebbe persino permettersi di perdere con un gol di scarto andando a segno (2-1, 3-2, e così via...), dando per scontata la vittoria dei parigini a Belgrado, dove però anche la Stella Rossa - considerata la squadra materasso del raggruppamento - in casa è imbattuta e non ha finora neanche preso un gol da Napoli e Liverpool con cui ha totalizzato quattro punti. Il pareggio del PSG a Belgrado probabilmente sarebbe il risultato peggiore perché con un arrivo a 9 punti al Napoli a quel punto servirebbe un improbabile 4-3, oltre ovviamente al pareggio o la vittoria. Ancelotti si affiderà ai titolarissimi di Champions. Tornano dunque i sette giocatori preservati nell'ultimo turno: Ospina, Maksimovic, Albiol, Mario Rui, Callejon, Fabian e Mertens, freschi per affiancare Koulibaly, Hamsik, Allan e Insigne nella battaglia di Anfield. Difficile immaginare sorprese. In prima linea pronti a subentrare in caso di necessità Milik, Zielinski ed Ounas.

PROBABILI FORMAZIONI:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti.