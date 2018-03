Le probabili formazioni di Liverpool-Porto - Salah dal 1', torna Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si gioca soltanto per le statistiche questa sera ad Anfield Road, improbabile pensare ad una rimonta fuori casa del Porto dopo la sconfitta dell'andata contro il Liverpool ad Oporto con il risultato di 0-5. Appuntamento con la storia per la squadra di Jurgen Klopp che guadagnerà il passaggio ai quarti di Champions League che ai Reds mancano addirittura dal 2009. Gli inglesi nel match dell'andata hanno mandato al tappeto i portoghesi grazie alla doppietta di Sadio Manè confermandosi come miglior reparto avanzato della competizione con tanto di ventotto reti all'attivo. Una forza offensiva da far paura e trend positivo nelle ultime sei gare giocate in tutte le competizioni. Prova di maturità per il Liverpool contro un Porto ormai condannato all'eliminazione. Vuole giocare a testa alta la squadra guidata dall'ex Inter e Lazio Sergio Conceiçao che per la seconda volta esce agli ottavi, lo scorso anno fu la Juventus ad eliminare i lusitani. L'ultima sfida giocata ad Anfield tra queste due squadre risale alla fase a gironi della Champions League 2007/2008 e terminò con il risultato di 4-1 in favore dei padroni di casa grazie alla doppietta di Fernando Torres e alle reti di Gerrard e Crouch, il gol della bandiera invece fu siglato dall'argentino Lisandro Lopez.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Recupero importante per Jurgen Klopp che ritroverà Emre Can, il centrocampista tedesco ha scontato il turno di squalifica e sarà schierato titolare nel centrocampo a tre dei Reds a scapito di Wijnaldum che non è in perfette condizioni. L'unico dubbio riguarda il reparto d'attacco con Salah e Manè titolari sugli esterni mentre si gioca un posto il giovane Solanke che probabilmente sarà preferito al brasiliano Roberto Firmino. Scalpita Lallana che dovrebbe però partire dalla panchina, titolare Robertson sulla corsia mancina per non rischiare il diffidato Alberto Moreno.

COME ARRIVA IL PORTO - Cambio di atteggiamento per Sergio Conceiçao che si affiderà ad un più prudente 4-4-2 ritrovando in attacco Aboubakar. L'ex Besiktas verrà schierato titolare al fianco di Tiquinho Soares con Paciencia che si accomoda in panchina mentre non sarà della partita Marega. Otavio sarà preferito sulla corsia destra a Jesus Corona con Brahimi sul versante opposto. Occhi puntati sull'ultima apparizione in questa Champions per il messicano Herrera in mezzo al campo. In porta invece ci sarà lo spagnolo Iker Casillas e non Jose Sà.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Emre Can, Henderson, Milner; Salah, Solanke, Manè. A disposizione: Mignolet, Moreno, Matip, Gomez, Lallana, Oxdale-Chamberlain, Ings. Allenatore: Jurgen Klopp.

PORTO (4-4-2): Casillas; Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Otavio, Oliveira, Herrera, Brahimi; Aboubakar, Soares. A disposizione: Josè Sà, M.Pereira, Osorio, Torres, Corona, Waris, Paciencia. Allenatore: Sergio Conceiçao.