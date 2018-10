Le probabili formazioni di Livorno-Spezia - Quasi un derby al Picchi

La 7/a giornata di Serie B continua con la gara del Picchi tra Livorno e Spezia. Inizio in difficoltà per i toscani con solo due punti in cinque gare. Migliore, invece, il percorso dei liguri con nove punti. Sono ben 25 i precedenti tra le due squadre in Toscana: 12 vittorie per il Livorno, 7 pareggi e 6 successi per lo Spezia.Prima sfida tecnica ufficiale tra i due allenatori Cristiano Lucarelli e Pasquale Marino. L'arbitro dell'incontro è Fourneau della sezione di Roma.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Il Livorno è rimasta una delle due compagini cadette ancora senza successi (come il Cosenza) dopo 6 turni ed è il peggior attacco del torneo (3 sole reti segnate, come Ascoli e Cosenza). Il Livorno ha subito la metà dei suoi gol nei primi 15’ della ripresa, 4 su 8 totali, dal 46’ al 60’ di gioco. Sarà 3-5-2 per i toscani con Murilo e Giannetti coppia offensiva. Diamanti in mezzo al campo con Agazzi e Valiani. Parisi e Porcino sugli esterni, linea difensiva a tre con Di Gennaro, Bogdan e Gonnelli. Mazzoni in porta. Out Dainelli, Luci e Frick rispetto alla gara contro il Venezia. Così l'allenatore dei labronici, Cristiano Lucarelli, in conferenza stampa nel pre-gara: "Avremo una squadra camaleontica, ci possiamo adattare e potremmo anche cambiare modulo varie volte nel corso della partita.Loro sono veloci, dovremo stare attenti ai loro esterni bassi e vedremo cosa faranno per sostituire Galabinov. In ogni caso noi abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli; ora sta solo a vedere l’applicazione dei singoli. Vorrei vedere in campo 11 allenatori, serve anche intelligenza tattica".

COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia è diventata la formazione della Lega B che cresce e migliora maggiormente nelle riprese rispetto ai propri risultati al 45’. Lo Spezia, accanto al Benevento, è una delle due formazioni cadette che ha segnato il maggior numero di gol con subentranti dopo 6 turni, 3 ciascuno. Però i liguri, tra vecchia e nuova stagione, perdono da 6 partite di fila ed hanno come ultimo risultato utile l’1-1 del 14 aprile scorso, in B, a Frosinone. L’ultima vittoria esterna è il 2-1 a Cittadella, sempre in B, datato 29 marzo. Sarà 4-3-3 per i liguri con Gyasi, Okereke e Bidaoui a formare il terzetto offensivo. Bartolomei, Ricci e Crimi in mediana, Crivello, Terzi, Giani e Augello in difesa, Lamanna a difendere i pali. Non saranno invece a disposizione De Col (affaticamento muscolare), Galabinov (lesione regione adduttoria) e Pierini (elongazione al bicipite femorale). Così l'allenatore dei liguri, Pasquale Marino, prima del match: "I numeri dicono sempre la verità, pertanto è un dato di fatto che dobbiamo cercare di cogliere risultati positivi anche lontano dal "Picco", anche se è altrettanto vero che nelle trasferte disputate fino ad oggi abbiamo pagato a caro prezzo le pochissime occasioni concesse ed avremmo meritato di tornare a casa con altri risultati".

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Di Gennaro, Bogdan, Gonnelli; Parisi, Diamanti, Agazzi, Valiani, Porcino; Murilo, Giannetti. A disposizione: Zima, Rocca, Bruno, Maiorino, Gasbarro, Maicon, Raicevic, Kozak, Albertazzi, Souamaoro, Iapichino, Pedrelli. Allenatore: Lucarelli.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Crivello, Terzi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci, Crimi; Gyasi, Okereke, Bidaoui. A disposizione: Manfredini, Capradossi, Vignali, Bachini, Mora, De Francesco, Bastoni, Maggiore, Acampora, Morachioli, Gudjohnsen. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Fourneu della sezione di Roma.